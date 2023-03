Fortitudo Bologna-Forlì Basket 72-70, la Effe supera la capolista e conquista i playoff

Bologna, 26 marzo 2023 – La Fortitudo Bologna batte Forlì Basket 72-70 e chiude sesta la stagione regolare. Bel successo per la Effe che supera la capolista e così si conquista il matematico accesso ai playoff ancor prima della seconda fase.

Biancoblù reduci da quattro sconfitte consecutive, Forlì che non ha nulla da chiedere all’ultima sfida di campionato, già sicura del primo posto in classifica. Si arriva al confronto dopo una settimana decisamente movimentata in casa Effe sia sul fronte societario, con la parole di Matteo Gentilini che hanno lasciato il segno, che su quello sportivo dove Luca Dalmonte deve fare i conti con l’assenza di Fantinelli, per una lesione di primo grado di uno dei muscoli otturatori del bacino di destra. Ci sono invece Candussi, Thornton e un po’ a sorpresa pure Vasl, alla sua prima in biancoblù.

L’atmosfera del PalaDozza è molto calda con circa 4.500 spettatori presenti con folta rappresentanza di tifosi romagnoli. Qualche momento di tensione all’arrivo dei tifosi ospiti, ma l’attenta presenza delle forze dell’ordine evita contatti tra le tifoserie.

Nel prepartita la Fossa saluta gli ex Antimo Martino e Daniele Cinciarini, a referto per Forlì ma non impiegato, poi via alla contesa. Inizio di sfida subito su ritmi vertiginosi. Forlì si porta avanti 0-5, poi pian piano esce la Effe che guidata da Cucci e dalle triple di Panni e Candussi si porta avanti prima 8-5 e poi 16-12. Entra anche Vasl chiamato a dare il cambio a Panni.

5 punti di fila di Barbante, appoggio a canestro e tripla dall’angolo lanciano la Effe avanti 20-12 e costringono Martino a chiedere tempo. Ad inizio secondo quarto il vantaggio della Effe raggiunge subito la doppia cifra sul 25-12, grazie alla tripla di Vasl e al canestro di Aradori.

Forlì approfitta di un miniblackout della Effe per riportarsi a -8, ma un intraprendente Barbante e la tripla di Thornton ricacciano a distanza i romagnoli, con la Effe che tocca il massimo vantaggio sul +15, 43-28 al 18’. Forlì prova a riportarsi sotto facendo leva soprattutto su Adrian e Sanford. All’intervallo Fortitudo avanti 44-35.

Inizio di ripresa bloccato da entrambe le partite, si segna col contagocce. A spezzare la partita è Pietro Aradori con 8 punti di fila che al 26’ lanciano a +17, 55-38 la Effe. All’ultimo break Fortitudo avanti 57-44.

Nell’ultimo quarto si segna ancora molto poco. Valentini e Adrian provano a dare verve all’attacco ospite che con un parziale di 2-10 si riporta fino a -5 sul 59-54 al 35’. Ci pensano Candussi prima e Cucci poi a ricacciare a -10 i romagnoli.

Negli ultimi 3’27” è una girandola emozioni, Forlì non molla Radonjic, Valentini e Adrian riportano i biancorossi a -3 sul 66-63, con Valentini che sbaglia anche la tripla del pareggio. Segna Candussi a 1’05” dalla fine per il 68-63.

E’ un continuo botta e risposta sui due lati del campo. Sul 70-67 a 13” dalla fine Forlì ricorre al fallo sistematico. Aradori fa 1 su 2. Sanford dall’altra parte invece 2 su 2. Panni o su 2, ma ci pensa Candussi a recuperare rimbalzo in attacco. Anche lui però sbaglia dalla lunetta il primo ma segna il secondo per il 72-69. Ma non è finita Sanford segna il primo, sbaglia appositamente il secondo, ma è ancora Candussi a prendersi il rimbalzo decisivo, anche se sbaglia ancora i liberi, ma non conta finisce 72-70 e la Fortitudo trionfa.

Il tabellino

FORTITUDO BOLOGNA 72

PALLACANESTRO 2015 FORLI’ 70

FLATS SERVICE BOLOGNA: Mingotti ne, Thornton 7, Aradori 16, Natalini ne, Barbante 8, Panni 10, Vasl 3, Candussi 15, Fantinelli ne, Niang ne, Italiano 2, Cucci 11. All. Dalmonte.

UNIEURO FORLI’: Sanford 13, Cinciarini ne, Gazzotti, Valentini 14, Adrian 24, Pollone 2, Ndour ne, Radonjic 5, Penna 5, Benvenuti 7, Zilio ne, Borciu ne. All. Martino.

Arbitri: Dori, Chersicla, Grappasonno.

Note: parziali 20-12, 44-35, 57-44.

Tiri da due: Fortitudo 19/33; Forlì 14/32. Tiri da tre: 8/24; 11/31. Tiri liberi: 10/19; 9/12. Rimbalzi: 41; 33.



Mata