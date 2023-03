Fortitudo Bologna sfida la capolista Forlì Basket: diretta tv

Bologna, 25 marzo 2023 – Sfida verità per la Fortitudo che domani pomeriggio alle 18 scende in campo al PalaDozza per affrontare il derby con la capolista Forlì nell’ultima giornata del girone di ritorno. Reduce da 4 ko consecutivi la formazione di Luca Damonte cerca di rialzare la testa e di centrare una vittoria fondamentale per conquistare il sesto posto e quindi l’accesso ai playoff ancor prima della seconda fase.

Dopo una settimana tutt’altro che tranquilla a livello societario, ma visti i tanti infortuni anche in campo, la Effe gioca una partita che potrebbe essere già un primo spartiacque della stagione.

A presentare la sfida in casa Fortitudo è coach Luca Dalmonte. “Vorrei evitare di dire cose scontate, prima di una partita dal significato evidente. Non pensiamo al passato, valuteremo poi il domani, il tempo corretto è l’oggi mettendo dentro tutto quello che abbiamo a disposizione e che è nelle nostre possibilità. Forlì ha mostrato fin qui il proprio valore, ne siamo consci e consapevoli. La situazione infermeria? “Quasi certa la presenza di Candussi, così come Thornton. Su Vasl, ma anche su Fantinelli non ho risposte, noi pensiamo a chi saremo a prescindere dalle condizioni, senza cercare alibi”.

A presentare la sfida per Forlì è invece coach Antimo Martino (ex di turno). “Dopo la vittoria di domenica scorsa contro Udine, che ci ha garantito il primo posto, ci aspetta l’ultima partita di questa fase regolare e di fronte avremo una squadra che sicuramente avrà tante motivazioni per raggiungere la vittoria: questo ci permetterà di affrontare la sfida senza cali di tensione, per permetterci di presentarci al meglio la prossima settimana con l’inizio di una seconda fase con avversari e difficoltà nuove. La voglia è quella di farci trovare pronti e il più possibile competitivi”.

Arbitri

Direzione di gara affidata a Dori, Chersicla, Grappasonno.

Radio & Tv

Diretta in chiaro su Lnp Pass, Ms Channel, piattaforma Tivusat, canali free access, Diretta su canale Twitch Italbasketofficial e sul satellite su piattaforma Sky canale 814 Ms Channel. Diretta radio su Nettuno Bologna Uno, differita tv su Trc.



Vito Califano