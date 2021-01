Fortnite sarà invaso dai fuochi di artificio per l’evento di Capodanno: cosa succede oggi

Il mondo di Fortnite è ormai da diversi giorni ricoperto di neve grazie a Operazione coi Fiocchi, evento natalizio attivo fino al prossimo 5 gennaio. Ma non è tutto: pare che la casa di sviluppo del gioco, Epic Games, abbia in serbo per i suoi utenti una sorpresa per la sera di Capodanno. Si tratta dell’ennesima ipotesi nata in seguito ai leak e alle rivelazioni dei data-miner, utenti che analizzano i codici del gioco per capire quali novità arriveranno nel battle-royale. Nel caso dell’evento di Capodanno, nei giorni scorsi i forum del web, soprattutto Reddit, hanno ospitato diversi post contenenti vari video, in cui si vede il cielo del mondo di Fortnite riempirsi di fuochi d’artificio.

Secondo molti utenti si tratta di una semplice spettacolo ripetuto a cadenza regolare nel corso delle prossime 24 ore, così da permettere a tutti i giocatori del mondo di vedere i fuochi d’artificio senza i vincoli del fuso orario. Questa sembrerebbe l’ipotesi più probabile, dato che una cosa simile è successa in Fortnite a Capodanno dell’anno scorso. Ad avvalorare questa teoria ci sono altri aspetti individuati dagli utenti, come i faretti colorati che brillano dal pavimento insieme agli spettacoli pirotecnici. La clip mostra inoltre anche una palla di luce incandescente che segue i fuochi d’artificio nel cielo. Altre riprese sono arrivate sotto forma di tweet dal content creator InTheShadeYT, il quale ha pubblicato un video che permette di dare uno sguardo più da vicino alla grande spaccatura che segna il cielo di Fortnite. In questo caso, la sfera luminosa ha una forte somiglianza con la palla da discoteca lanciata dall’evento di Capodanno del 2020.

A partire dalla mezzanotte di oggi 31 dicembre, è facile quindi aspettarsi un semplice spettacolo di fuochi d’artificio che verrà riproposto in loop nella giornata di domani. L’idea ha contrariato alcuni giocatori, speranzosi di poter vivere un vero e proprio evento con attività specifiche. Considerando che però dietro c’è Epic Games, avvezza da anni alle sorprese, nulla è certo fino alla fine.