forum,-ma-quanto-guadagnano-gli-attori-delle-cause

Forum è il tribunale televisivo seguito da più di trent’anni da milioni di italiani ogni giorno. Dopo la rivelazione che i protagonisti sono attori, la domanda che più suscita interesse è quanto guadagnano per interpretare questi ruoli. Ecco svelato il cachet

Forum va in onda da 36 anni

Forum è una delle trasmissione più famose del piccolo schermo, che va in onda da più di trent’anni e vanta come conduttrici nomi del calibro di Catherinee Spaak, Rita Dalla Chiesa, Paola Perego e Barbara Palombelli. Uno dei punti di forza dello show sono sicuramente gli argomenti scelti ogni giorno, che in un modo o nell’altro smuovono l’animo del pubblico sia in studio che a casa.

Infatti ogni causa inizia con un dibattito e delle pretese dei contendenti dinnanzi a un giudice, che ritirandosi lascia spazio all’opinione pubblica, concludendosi poi con la sentenza, che ovviamente non ha effetti legali.

I protagonisti sono attori

Barbara Palombelli qualche tempo fa ha svela al settimanale ‘Tivù’: “A volte, poche, vengono in studio i diretti interessati. Altrimenti noi facciamo interpretare le parti in causa da chi, per un verso e per l’altro, è stato coinvolto realmente in vicende simili”, poi ha aggiunto: “Si fa un casting pazzesco, perchè le persone devono saper rappresentare in modo credibile le ragioni dei contendenti. I nostri protagonisti non recitano, interpretano ragioni e ruoli che hanno già sostenuto nella loro vita reale.” .

Questa rivelazione ha lasciato sbigottiti i fan di Forum che fino a quel momento non aveva mai palesato ai telespettatori si trattasse di attori. Ormai questa notizia è stata sdoganata e il pubblico nonostante questo si diverte a capire chi si avvicina meglio nello interpretare un determinato ruolo.

Ma quanto guadagnano gli attori ‘protagonisti’

Dopo l’annuncio di Barbara Palombelli la domanda successiva è stata quale fosse il cachet per interpretare i ruoli nelle cause più seguite della Tv. Secondo quanto riportato da ‘IlFattoquotidiano.it’ i partecipanti riceverebbero un compenso tra i 250 euro e i 500 euro per puntata, più rimborso spese di trasporto e di alloggio e inoltre tanti di loro sembrerebbero non essere degli attori protagonisti.

Quindi le urla e le liti che ci sono sul set sono delle vere e proprie messe in scena per immedesimarsi ancora di più nei personaggi. Va comunque precisato che si i protagonisti sono attori ma le cause che appassionano ancora oggi sono reali.

