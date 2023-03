Em nota, unidade disse que número “considerável” de animais peçonhentos, boa parte deles vivos, foram encontrados dentro do prédio nas últimas semanas. Audiências agendadas vão acontecer remotamente até 4 de abril. Fórum Trabalhista de Bauru (SP) é fechado por causa de infestação de escorpiões

Reprodução

O prédio do Fórum Trabalhista de Bauru (SP) foi interditado nesta quinta-feira (23) por causa de uma infestação de escorpiões no local. A previsão é de que a unidade seja reaberta em 4 de abril.

De acordo com o diretor do Fórum, o juiz Marcelo Siqueira de Oliveira, a decisão foi tomada para “manter a integridade física e a saúde dos funcionários e dos usuários”.

Em nota, o juiz disse que o prédio precisou ser fechado devido a um número “considerável” de escorpiões que foram encontrados dentro da unidade nas últimas semanas. Uma boa parte dos animais estavam vivos, afirmou Marcelo.

O responsável afirmou que entrou em contato com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da cidade para pedir orientações. À TV TEM, o CCZ disse que esteve no Fórum duas vezes durante esta semana para orientar os funcionários.

Um trabalho um trabalho de busca e captura dos escorpiões foi agendada para o dia 4 de abril.

Ainda segundo a nota do diretor, o Fórum tentou contratar uma empresa terceirizada para dedetizar o prédio, mas não obteve retorno.

As audiências que estavam marcadas na unidade estão mantidas, mas serão realizadas de maneira online. Os funcionários também vão trabalhar em regime de home office, até que o problema seja solucionado.

Fórum Trabalhista de Bauru é fechado após infestação de escorpiões

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Vito Califano