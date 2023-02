Fósseis de árvores de 250 milhões de anos serão expostos ao público no Tocantins

Exposição será na Agência de Mineração do Estado do Tocantins. Doação foi feita pelo Instituto de Natureza do Tocantins (Naturatins). Fóssil de árvore estará em exposição na AMETO

A Agência de Mineração do Estado do Tocantins (AMETO) vai receber amostras de fósseis de árvores com mais de 250 milhões de anos que ficarão em exposição na nova sede do órgão. O local será aberta a visitas de escolas e outras pessoas interessadas.

O material fossilizado é do Monumento Natural das Árvores Fossilizadas do Estado do Tocantins (Monaf), que fica em Filadélfia, na região do distrito de Bielândia. O acervo natural das árvores fossilizadas ocupa uma área de 32 mil hectares do cerrado tocantinense e a Unidade de Conservação ambiental foi criada pela Lei n° 1.179 de 4 outubro de 2000.

Segundo o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), que fez a doação, os fósseis doados remontam a história da Era Paleozoica, Período Permiano, compreendido entre 299 a 251 milhões de anos.

Essas árvores fossilizadas são materiais geológicos que, com o tempo, a matéria orgânica foi sendo substituída por minerais, transformando a madeira em rocha. “São fósseis anteriores aos dinossauros, do período em que o planeta formava um único supercontinente, a Pangeia. A exposição desse material aproxima o conhecimento da sociedade. As pessoas irão saber o que é o fóssil, qual é a procedência, qual é a história, o que ocorreu, como eram as árvores do período permiano”, esclareceu o inspetor de Recursos Naturais e do Monumento Natural das Árvores Fossilizadas do Estado do Tocantins (Monaf), o biólogo Hermísio Alecrim.

O geólogo da AMETO, Sanclever Peixoto, ressalta a importância do estudo de fósseis para o conhecimento da história da Terra. “Esses fósseis nos indicam como era a situação do clima na época, a quantidade de oxigênio, o porte das florestas e também pra gente compreender como era o ambiente daquela região”, completa.

Além da exposição, o material também vai ser utilizado em projetos educacionais da Agência, como o projeto “Mineração nas escolas”. A intenção é percorrer municípios mineradores do estado. A previsão é que a programação da exposição comece em duas semanas.

