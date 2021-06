“foto-con-l’uccello-in-mano”,-torna-l’ironia-di-elettra-lamborghini-ma-lontana-dall’italia

L’ironia social di Elettra Lamborghini è stata più volte rimarcata nel confronto con la versione apparsa più scialba e incolore all’Isola dei Famosi 2021. La poltrona da opinionista non è stata speculare al suo profilo Instagram, tutt’altro, tant’è che al primo post mentre è in vacanza lontano dall’Italia i fan si sono scatenati. “Foto con l’uccello in mano… gli invidiosi diranno che é photoshop” scrive e allude al piccolo volatile che si scorge a malapena sul suo palmo.

Le vacanze a Mykonos con Afrojack

Fasciata in un sensuale costume da bagno bianco con profondo scollo e volata in Grecia con suo marito Afrojack, pseudonimo di Nick van de Wal, la cantante ventisettenne, chiusa la parentesi lavorativa sia all’Isola che nel programma Venus Club di Lorella Boccia, ha preferito le meravigliose spiagge dell’Egeo per tornare a brillare sui social network. “Ho un bikini solo per te… ma non mando foto in direct” si legge in un altro post condiviso sempre su IG, dove le condivisioni stanno aumentando a vista d’occhio e le visualizzazioni delle stories crescono come i suoi followers.

Social e tv, una conversione parziale

La cantante ha deciso di dedicarsi a molti programmi tv quest’anno, senza dubbio perché live e concerti sono stati interrotti a causa del Covid. La sua presenza sulle reti Mediaset, Rai e Discovery è stata massiva, non c’è stata fascia oraria in cui il suo nome non campeggiasse tra i titoli di testa di un reality, game o late show. Un nome, una garanzia, o almeno così avrebbero voluto quando il pensiero di convertire il consenso social in ascolti tv era apparso più che allettante. Un pensiero in parte appagato, visto che più volte gli interventi nei programmi pare abbiano rimarcato come la sua reale zona di comfort siano proprio i social dai quali proviene. Un linguaggio a lei più vicino, fatto di ironia e provocazioni racchiusi spesso in poche parole.