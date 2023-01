Foto impressionante de navio ‘invadindo’ cidades no litoral de SP tem efeito gerado por ilusão de ótica

Registro feito de prédio em Santos mostra o navio saindo do porto e a cidade de Guarujá ao fundo. Entenda imagem de navio ‘invadindo’ cidade no litoral de SP

A foto de um navio deixando o Porto de Santos, no litoral de São Paulo, e passando pelo canal do estuário que divide os municípios de Santos e Guarujá, faz parecer que a embarcação estava ‘invadindo’, por terra, uma das cidades, que inclusive se confundem diante do cenário cheio de prédios. O g1 conversou, nesta terça-feira (31), com físicos e um repórter fotográfico, que explicaram se tratar de um efeito por ilusão de ótica.

As imagens foram captadas em foto e vídeo pela fonoaudióloga Katia Tomimoto, que tem a fotografia como hobby. À reportagem a mulher contou que estava no apartamento dela, em um prédio de 28 andares na Avenida Epitácio Pessoa, no bairro Ponta da Praia, em Santos (SP), quando avistou o MSC Preziosa deixando o cais santista.

Segundo o chefe do departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da Universidade de São Paulo (USP), Paulo Artaxo, trata-se de uma ilusão de ótica. “A foto foi tirada com [uma lente] teleobjetiva que comprime o campo visual”, dando assim a impressão do navio estar entre os prédios.

Fonoaudióloga fez um registro impressionante de um navio saindo do Porto de Santos

Katia Tomimoto

Já especialista em Física da ONG Amigos da Água, Rodolfo Bonafim, que também tem especializações em Climatologia, Astronomia e Geologia, explicou como os recursos fotográficos alteram a percepção humana em determinadas imagens.

“Quando você usa o ‘zoom’ de uma lente, ou seja, quando aproxima um objeto de uma forma ‘artificial’, o fundo vai parecer mais próximo. Isso diminui todas as distâncias pela mesma proporção. Vai parecer que os prédios atrás são maiores, e uma coisa fica ‘grudada’ na outra. É comum na fotografia e faz parte da ótica”, acrescentou Rodolfo.

Mulher faz registro impressionante de navio ‘invadindo’ cidades no litoral de SP

Prédios como moldura

De acordo com o repórter fotográfico do Grupo Tribuna, Alexsander Ferraz, o mais importante para que um registro do tipo seja feito é o posicionamento da câmera e do profissional. “É preciso estar em um prédio com a altura ideal, bem localizado e contar com a ‘sorte’ de que os edifícios à frente [próximos ao canal] tenham tamanho para ‘tapar’ a água”.

O repórter fotográfico acrescentou que se uma parte maior do mar aparecesse na imagem o efeito se perderia. “Os prédios, neste caso, funcionaram como uma moldura”.

Registro faz parecer que navio estava ‘invadindo’ Santos e Guarujá, ambas no litoral de São Paulo

Katia Tomimoto

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

Vittorio Ferla