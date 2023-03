Foto mostra tornado com rajadas de 100 km/h que arrancou árvores pela raiz em SC

Fenômeno atingiu Campo Alegre, no Norte do estado, na sexta-feira. Tornado ficou concentrado em uma propriedade e ninguém ficou ferido, segundo Defesa Civil. Tornado em Campo Alegre

Um tornado com rajadas de vento de 100 km/h atingiu uma localidade dentro do município de Campo Alegre, no Norte catarinense, informou a Defesa Civil nesta terça-feira (7). A força do fenômeno arrancou árvores pela raiz e destelhou um galinheiro. Ninguém ficou ferido.

Árvore arrancada pela raiz durante passagem de tornado em Campo Alegre

O tornado aconteceu na localidade de Campos do Quiriri entre 16h30 e 17h de sexta (3). “A área afetada na verdade foi uma área de pastagem de gado e equinos. É uma fazenda. Este tornado ficou somente nesta propriedade”, explicou o coordenador municipal da Defesa Civil, André Carlos Stefanes.

“Houve quase uma centena de araucárias que foram danificadas, arrancadas com raiz ou decepadas. Algo bem triste de se ver. Fora outras árvores nativas e exóticas que também foram danificadas”, afirmou o coordenador.

Em relação a edificações, apenas o galinheiro teve danos. Não houve casas atingidas. Segundo o coordenador, os animais também não tiveram ferimentos.

Tornado com fortes rajadas de vento atinge Campo Alegre, no Norte catarinense

A identificação do tornado foi feita pela Defesa Civil após a análise de imagens do radar meteorológico de Lontras, cidade no Vale do Itajaí, junto com vídeos e fotos dos estragos.

