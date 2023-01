Fotógrafa amadora faz registro impressionante de navio ‘invadindo’ cidades no litoral de SP; VÍDEO

Ângulo da foto dá a impressão de que o MSC Precioza está dentro da cidade, se misturando com os edifícios. Cena ocorreu em Santos, no litoral de SP. Fonoaudióloga fez um registro impressionante de um navio saindo do Porto de Santos

Uma fonoaudióloga fez um registro impressionante de um navio saindo do Porto de Santos, no litoral de São Paulo. O ângulo em que a imagem foi feita, porém, dá a impressão que a enorme embarcação está dentro da cidade, se misturando com os edifícios, o que fez o flagrante ter viralizado.

Katia Tomimoto é fonoaudióloga e tem a fotografia como um hobby. Por volta das 19h23 da última sexta-feira (27), ela avistou o MSC Preziosa deixando o cais santista. Katia estava no apartamento dela, em um prédio de 28 andares, na Ponta da Praia, e resolveu registrar o momento.

“Já tinha feito fotos nesse mesmo ângulo, mas do nada olhei para o tempo, a luz e o horário estavam favoráveis. Ai, fiz o click”, conta ela. A foto mostra o grande navio, que mede 333 metros de comprimento e 38 metros de largura, navegando entre as cidades de Santos e Guarujá.

Ela publicou a imagem nas redes sociais e recebeu diversos comentários inusitados sobre as impressões que a foto carrega. “Que maravilha, rasgando os edifícios (no bom sentido, é claro). Belo registro”, comentou um seguidor. “Sensacional click. Uma super ilusão de ótica”, elogiou uma mulher. “Essa imagem é surreal”, disse outra.

Katia conta que muitas pessoas vieram perguntar se a foto era real, se era de Santos mesmo, já que não entendiam o ângulo onde ela fez a imagem. Ela, claro, explicou aos seguidores.

Para ela, que mora em um dos andares mais altos do edifício, ver os navios quase encostando na cidade é comum. Mas, para a maioria das pessoas, essa é uma cena que chama a atenção e ela teve a sensibilidade de perceber um fato curioso em meio a sua rotina.

“É um aprendizado constante, percebi que a fotografia me deixou muito mais atenta aos detalhes sabe, ao que acontece ao nosso redor e que vale a pena ser registrar”, finaliza.

