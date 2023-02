Një moment i rrallë ka dalë në dritë, kur një fotograf ka kapur momentin unik që një peshk ecën me “duar”.

Në thellësitë e errëta të lumit Derwent të Tasmanisë, jeton specia më e pazakontë e peshqve në botë.

Në vend që të notojë, peshku ecën nëpër ujë duke përdorur pendët e përparme të ngjashme me krahun dhe fshihet në errësirë ​​duke pritur gjahun e tij.

Ngjyra e saj bezhë me njollat ​​e saj kafe e errët ose portokalli janë kamuflimi i përsosur në rërë duke e bërë zbulimin e tij edhe më të vështirë kombinuar me faktin se speciet kërcënohen me zhdukje, me popullsinë e saj që nuk i kalon 3000.

Ishte edhe më e vështirë për të fotografuar, por fotografi francez, Nicolas Remy, ishte i vendosur për ta gjetur atë. Në vitin 2022, ai udhëtoi nga Sydney, Australi dhe u zhyt në ujërat e akullta të lumit Derwent./Albeu.com/

The post Fotografi kap peshkun e rrallë që “ecën” me duar appeared first on Albeu.com.

Ufficio Stampa