Fotógrafo flagra peixe da espécie do Nemo assistindo beijo de ‘Dory’ em aquário do litoral de SP; VEJA

Registro foi feito em Santos (SP) e encantou os internautas nas redes sociais. No entanto, o coordenador do local afirmou ao g1 que animais não estavam se beijando. Fotógrafo flagra momento em que peixe da espécie da Dory, do ‘Procurando o Nemo’, beija outro em Aquário de Santos, SP

Francisco Arrais/PMS

Uma foto feita no Aquário de Santos, no litoral de São Paulo, dá a impressão que um peixe da espécie da Dory, personagem da animação ‘Procurando Nemo’, está beijando outro dentro de um tanque do Aquário de Santos. A imagem foi publicada nas redes sociais da Prefeitura de Santos e encantou os internautas nas redes sociais.

Na publicação, uma seguidora brincou ao afirmar que Dory estaria traindo o pai do Nemo. Já uma outra mulher afirmou que a “Dory se arrumou”, enquanto outra seguidora disse “Coisa mais lindinha a Dory dando beijinho”.

Apesar do clima romântico, o biólogo marinho e coordenador do Aquário de Santos, Alex Ribeiro, afirmou que os dois peixes não têm nenhuma correlação. “Foi uma sorte, o ângulo da foto que ele tirou [favoreceu], mas não tem nada de um peixe beijando o outro”.

Prefeitura de Santos (SP) publicou imagem dos peixes 'em clima romântico' nas redes sociais

Reprodução/Instagram

O repórter fotográfico Francisco Arrais registrou a imagem em que os peixes ‘supostamente’ se beijam e afirmou que teve essa mesma impressão ao ver o resultado. “Olhei esse tanque, o colorido estava muito lindo, bem inspirador. Encostei a máquina no vidro e fui clicando os peixinhos passando”.

Segundo Arrais, em algumas imagens, ele fez um ângulo diferente para ter uma foto mais aproximada dos animais. “Parece uma imagem tridimensional e deu essa conotação, parece que estão se tocando e, na verdade, não estão. Como eles passaram um perto do outro e estava com a lente colada no vidro do tanque, então pode até ter dado essa impressão aí”.

Ele ressaltou que ficou satisfeito e agradecido por ter feito o registro da imagem. “Aproveitei a oportunidade, o tanque estava muito colorido, muito bonito. Um aquário desse, com essa beleza, não dá para a gente não fotografar e não se inspirar né? A gente fica feliz porque sabe que tem um criador que não faz nada pela metade. É uma foto que dá para inspirar o dia”.

Fotógrafo disse que aproveitou que tanque de Aquário de Santos (SP) estava 'bonito' e 'muito colorido' para fazer imagens

Francisco Arrais/PMS

Espécies do filme

Já Ribeiro explicou que o peixe da espécie da Dory, conhecido como cirurgião-patela (Paracanthurus hepatus) aparece na imagem ‘supostamente’ beijando um Yellow tang (Zebrasoma flavescens).

No tanque, como é possível ver nas imagens, além deles também há alguns peixes-palhaço (Amphiprion ocellaris), espécie do personagem Nemo que, segundo o biólogo, não foram retirados da natureza. “Foram reproduzidos em uma loja no interior de São Paulo, se reproduzem aos montes e alguns são doados para o Aquário”.

De acordo com o coordenador, como alguns animais não nascem com o padrão de venda para os lojistas, ao invés de serem sacrificados, são doados para o Aquário. “O público não faz ideia, acham que esses peixes foram comprados. Na verdade, foram doados, quase que 90% são”.

Essas espécies estão no mesmo tanque porque representam os peixes do recife de corais do Oceano Pacífico. “Então, a Dory, o peixe-palhaço, o Yellow tang são peixes da mesma região, do mesmo habitat. A relação com o filme é secundária, o objetivo principal é colocar os indivíduos no mesmo ambiente onde eles vivem na natureza”.

Tanque no Aquário de Santos (SP) conta com peixes da espécie da Dory e do Nemo, que foram doados ao local

Francisco Arrais/PMS

Vittorio Ferla