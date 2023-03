FOTOS: 3ª noite do Limeira Rodeo Music 2023

Programação da noite inclui shows de Luan Santana e Ícaro & Gilmar; veja imagens do público, cartazes e homenagens para Luan e provas de montaria. Luan Santana durante apresentação no Limeira Rodeo Music 2023

Paulo Henrique Marques/g1

O Limeira Rodeo Music chega à suta 3ª noite nesta sexta-feira (24) com shows de Luan Santana e Ícaro & Gilmar. No público, chama a atenção a quantidade de faixas e outras homenagens a Luan. A noite também tem o prosseguimento das provas de montaria.

Com uma “megaestrutura” repaginada, o Limeira Rodeo Music deve reunir cerca de 100 mil pessoas em quatro dias de evento, a partir de 17 de março. O local onde ocorre a festa foi reestruturado e vai ter cerca de 45 mil metros quadrados para receber o público.

Com a repaginada e ampliação da estrutura, o evento entrou para um circuito que classifica os ganhadores das provas para a Festa do Peão de Barretos, uma das maiores do país.

Como comprar ingressos

Os ingressos podem ser comprados em pontos de venda ou pela internet (clique aqui). No site é possível visualizar o mapa dos setores e escolher a categoria de ingresso que deseja comprar.

Arena/arquibancada

Pista premium

Camarote privilege

Camarote golden open bar

Os valores podem aumentar dependendo do dia escolhido e do lote do ingresso. Também há opção de comprar o Passaporte, que dá direito a todos os dias do evento.

Fãs à espera dos shows na 2ª noite do Limeira Rodeo Music

Paulo Henrique Marques/g1

Programação

24 de março

Luan Santana

Ícaro & Gilmar

25 de março

Matheus & Kauan

Dennis DJ

