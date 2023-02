FOTOS: água da chuva em São João da Boa Vista invade casas e alaga ruas

Defesa Civil informou que quatro árvores caíram. Uma delas derrubou um poste. Ninguém ficou ferido. Chuva em São João da Boa Vista (SP) causa pontos de alagamentos

A chuva em São João da Boa Vista (SP) causou transtornos no fim da tarde de sábado (25). A água invadiu casas e alagou ruas, principalmente no Centro.

A Defesa Civil informou neste domingo (26) que quatro árvores caíram. Uma delas derrubou um poste. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Defesa Civil, choveu 53,8 milímetros. A água da chuva invadiu ao menos 80 casas, mas não há desalojados nem desabrigados.

A Rua Oscar Janson, na região central, foi uma das mais afetadas pelo volume das águas durante a chuva que começou por volta das 17h45.

A chuva invadiu a oficina automotiva do empresário Robison Doniezete Matias. Ferramentas, peças e muitos pneus ficaram em meio à agua o barro.

“Mais uma vez, mais uma chuva. Parece até rotina. É triste, chega a desanimar. A gente paga nossos impostos, água, energia elétrica, nada vem de graça”, disse.

Equipes estão nas ruas fazendo o levantamento das áreas mais atingidas.

Energia elétrica

Segundo a concessionária Elektro, o temporal que atingiu São João da Boa Vista e Águas da Prata provocou estragos na rede elétrica.

Equipes da concessionária foram acionadas e os grandes blocos de clientes restabelecidos.

A concessionária informou que equipes atuam neste momento nos bairros Portal da Serra, Jardim Michelazzo, Centro, Jardim São Nicolau, em São João da Boa Vista, e Jardim das Paineiras em Águas da Prata.

Chuva em São Carlos

A chuva também causou pontos de alagamentos em São Carlos na tarde de sábado.

Segundo a Defesa Civil, choveu cerca de 24 milímetros em alguns períodos da tarde.

Vários trechos da Avenida José Pereira Lopes foram tomados pela água. A avenida é um dos acessos entre bairros Vila Prado e Jardim Botafogo. A água encobriu parte da avenida chegando até a calçada.

