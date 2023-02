FOTOS: após 6 anos, Rio Claro volta a ter desfile das Escolas de Samba

Chuva que caiu na cidade na noite do sábado (18) não tirou o brilho do retorno da festa. No primeiro dia, três escolas desfilaram, além do ‘Bloco da Saúde’. Veja registros do 1º dia de desfile das Escolas de Samba de Rio Claro

Secretaria Municipal de Comunicação de Rio Claro/Divulgação

A chuva que caiu em Rio Claro (SP) no sábado (18) não tirou o brilho do retorno do desfile de Carnaval na cidade, que não acontecia há seis anos. VEJA FOTOS ABAIXO.

O Bloco da Saúde, composto por funcionários do setor de saúde, seus amigos e familiares, abriu a passarela. De forma inovadora, eles passaram pela avenida reforçando a orientação sobre infecções sexualmente transmissíveis, prevenção à dengue e vacinação.

Depois foi a vez da escola Embaixadores do Samba que colocou seus 150 integrantes para sambar na avenida.

A segunda escola da noite, a tradicional Unidos da Vila Alemã (UVA), levou o colorido pra avenida nas fantasias e alegorias. Fechando a noite, a Samuca desfilou na passarela do samba.

Neste domingo (19), as apresentações continuam a partir das 19h, com Corte Momesca, Gaviões da Fiel, Escola de Samba A Casamba e Escola de Samba Grasifs.

Confira como foi o 1º dia de desfile das Escolas de Samba de Rio Claro

