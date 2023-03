FOTOS: Após derrubar 5 postes e atingir casa, motorista de carreta é preso por embriaguez em Rio Claro

Veículo deixou rastro de destruição em pelo menos dois bairros, na manhã desta quinta-feira (29). Elektro informou que equipe está fazendo reparos no local. Carreta derruba postes e atinge casa em Rio Claro

Ely Venancio/EPTV e Redes Sociais

Uma carreta baú biarticulada carregada com eletrodomésticos derrubou pelo menos 5 postes na manhã desta quarta-feira (29), em Rio Claro (SP). Uma casa também foi atingida. O motorista foi preso por embriaguez ao volante.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Postes derrubados

O primeiro poste derrubado pelo veículo, que tem 30 metros, foi no bairro Mãe Preta. Parte da avenida ficou interditada e o semáforo parou de funcionar.

Mesmo assim, o motorista não percebeu e continuou fazendo estragos. No Jardim Ipês, região da Vila Alemã, a carreta enroscou na fiação da rede elétrica, arrancou mais 4 postes, um de telefonia e 3 da rede elétrica.

Um dos postes derrubados por carreta em Rio Claro

Ely Venancio/EPTV

Além disso, o caminhoneiro não conseguiu fazer uma curva e subiu com a carreta na calçada, derrubou uma árvore, uma placa de trânsito e causou estragos em uma cerca e no telhado de uma casa.

O motorista de uma empresa que fica na mesma rua, não pode sair porque o trânsito foi interditado.

Embriaguez

Casa atingida por carreta em Rio Claro

Ely Venancio/EPTV

À polícia, o motorista não conseguiu explicar o que aconteceu e tinha sinais de embriaguez. Ele admitiu que consumiu bebida alcóolica na noite anterior.

Ele fez o teste do bafômetro que apontou 0,66 miligramas de álcool por litro de ar. Foi dada voz de prisão e estabelecida fiança de R$ 1,4 mil, que ainda não foi paga. Ele vai passar por audiência de custódia na quinta (30).

Reparos

Com a queda do poste de telefonia, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ficou sem linha telefônica para o 192. Eles passaram o dia atendendo por uma linha de celular.

A Elektro informou que uma equipe já fez os reparos no local.

Poste atingido por carreta em Rio Claro

Ely Venâncio/EPTV

Poste derrubado por carreta em Rio Claro

Redes Sociais

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

valipomponi