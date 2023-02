FOTOS: Bloquim 2023 leva carnaval universitário ao Parque do Peão de Barretos, SP

Espaço famoso pela cultura sertaneja está tomado por foliões desde sábado (18). Programação de abertura reuniu atrações como Wesley Safadão e Turma do Pagode. Agenda vai até terça-feira (21). FOTOS: Bloquim 2023 no Parque do Peão de Barretos, SP

Conhecido internacionalmente pela cultura sertaneja, o Parque do Peão de Barretos (SP) tem visto o visual do campo ceder espaço a abadás e fantasias durante a terceira edição do Bloquim.

LEIA TAMBÉM

Saiba como foi o Bloco Cangoma em Franca; FOTOS

Confira dicas de atrações para curtir o carnaval em Ribeirão Preto

Saiba se o carnaval 2023 é feriado ou ponto facultativo na região de Ribeirão Preto

O carnaval universitário começou no sábado (18) e teve shows de artistas como Wesley Safadão, Turma do Pagode e DJs Megabaile das Areias. A programação vai até a terça-feira (21), contando com MC Ryan SP, Ana Castela e Lia Clark. (veja abaixo)

Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 767, mas os preços podem variar de acordo com os lotes, informou a organização. O evento é open bar. As entradas podem ser adquiridas clicando aqui.

Confira atrações que se apresentarão nos próximos dias do Bloquim 2023:

Domingo (19)

Homem de Lata

DJs KVSH

MC Pipokinha

DJ Malifoo

Chapeleiro

DJ Etta

DJ WJ

DJ Doppelt

Drop Live

DJ Fifonha

MC Daniel

Segunda-feira (20)

MC Ryan SP

Batuque do Bem

Tudo Vira Samba

DJ Bhaskar

DJ GBR

DJ Oda

Lia Clark

DJ Milken

DJ Foxel

DJ Girla

DJ Patrick

Carol Favero

Ariel.B

Terça-feira (21)

Ana Castela

Open Farra

DJ Ventura

DJ Bruxo

DJ Athos

Vibrazzi

DJ Polly

DJ Sgarioni

DJ Fabiano

Foliões curtem Bloquim 2023 em Barretos, SP

Indie Click

Veja mais notícias do g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Ufficio Stampa