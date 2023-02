FOTOS: Cangoma e Embaixadores da Estação desfilam pelas ruas de Franca, SP

Foliões se divertiram neste domingo (19) pelo bairro Vila Sebastião. Bloco Cangoma desfila por ruas da Vila São Sebastião em Franca, SP

O bloco Cangoma e a escola de samba Embaixadores da Estação animaram o carnaval pelas ruas do bairro Vila São Sebastião no domingo (19) em Franca (SP).

A bateria da escola e os tambores do bloco ditaram o ritmo da festa para a multidão que acompanhou o desfile.

Homens, mulheres e até crianças mostraram a intimidade com os instrumentos para agitar a folia.

O bloco, que desfila desde 2014, valoriza as tradições do carnaval brasileiro com destaque para marchinhas, samba e maracatu.

Vittorio Ferla