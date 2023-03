fotos:-chuva-forte-em-mococa-tem-granizo-e-causa-alagamentos

Segundo a Defesa Civil, foram 34 milímetros de chuva em cerca de uma hora, na tarde desta terça. Alagamento em rua do bairro Descanso após chuva forte em Mococa

Douglas Donizete/Arquivo Pessoal

Uma forte chuva com granizo atingiu Mococa (SP), na tarde desta terça-feira (7), e causou transtornos e alagamentos. Ninguém se feriu.

Segundo a Defesa Civil, foram 34 milímetros de chuva em cerca de uma hora. Moradores ficaram assustados com a força da chuva e com o granizo, por volta de 13h.

A força da água levantou o asfalto no cruzamento da Rua Coronel José Pereira Lime e Saldanha Marinho, perto da farmácia municipal. (veja abaixo).

A força da água levantou o asfalto no cruzamento da Rua Coronel José Pereira Lime e Saldanha Marinho, em Mococa

Mococa 24 horas

O bairro Descanso foi o mais atingido. Algumas ruas ficaram completamente alagadas. A prefeitura e a Defesa Civil passaram a tarde fazendo a limpeza no local.

O bairro Descanso foi o mais atingido pela chuva em Mococa

Douglas Donizete

Vittorio Ferla