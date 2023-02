FOTOS: confira 2ª noite de desfile das escolas de samba de Rio Claro

No domingo (19), três escolas de samba passaram pela avenida, além do Bloco da Saúde. Veja registros do 2º dia de desfile das Escolas de Samba de Rio Claro

Secretaria Municipal de Comunicação de Rio Claro/Divulgação

A agitação do desfile das escolas de samba de Rio Claro (SP) continuou na noite do domingo (19) na passarela do samba, montada na Avenida Brasil.

O Bloco da Saúde voltou a abrir os trabalhos reforçando a orientação sobre infecções sexualmente transmissíveis, prevenção à dengue e vacinação.

Na sequência, Gaviões da Fiel levou tradicional preto e branco da escola para a passarela do samba. Segunda a ocupar a avenida, a Casamba trouxe o amarelo e branco mais uma vez e fez um grande desfile na passarela do samba.

Fechando a noite, a samba Grasifs desfilou pela avenida e encerrou o desfile das escolas de samba de Rio Claro em 2023.

Confira como foi o 2º dia de desfile das Escolas de Samba de Rio Claro

Vittorio Ferla