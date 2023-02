fotos:-domingo-de-carnaval-em-natal-tem-rapel-do-cantor-sergynho

Ex-vocalista da banda Pimenta Nativa cantou no Polo Ponta Negra; veja mais imagens da folia na capital potiguar. Veja imagens do domingo de carnaval em Natal

O domingo (19) de carnaval no Polo Ponta Negra, em Natal, foi encerrado com show do cantor baiano Sergynho. O ex-vocalista da banda Pimenta Nativa relembrou sucessos da carreira e hits do axé music. Ele também pôde fazer um rapel saindo do palco e ficando em cima do público, uma marca sua dos tempos que comandava bloco no Carnatal. A noite ainda teve o grupo Àttooxxá, da Bahia, e a cantora Khrystal.

Sergynho faz rapel durante show no carnaval de Natal

Rogério Vital

Mata