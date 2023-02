fotos:-festejos-do-mar,-em-paraty

No clima de Carnaval, embarcações levaram centenas de foliões de Paraty até a Praia Vermelha. Festejos do Mar – Paraty 2023

Divulgação/Prefeitura de Paraty

O tradicional evento Festejos do Mar coloriu Paraty (RJ) com embarcações decoradas no clima de Carnaval no sábado (11). Foram centenas de foliões se divertindo no trajeto entre Paraty e a Praia Vermelha. Veja fotos!

Festejos do Mar – Paraty 2023

