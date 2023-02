FOTOS: Foliões voltam às ruas de Porto Velho após dois anos

Debaixo de chuva, maior bloco do estado levou milhares de pessoas às ruas da capital. A saudade do Carnaval era tanta que nem a forte chuva neste sábado (18) foi suficiente para afastar os foliões das ruas de Porto Velho. E o motivo para encarar a água foi especial: esse foi o retorno da Banda do Vai Quem Quer. O maior bloco de Rondônia não desfilava havia dois anos, por conta da pandemia de coronavírus.

A concentração para a Banda neste sábado começou a partir das 15h na Praça das Três Caixas D’água, e por volta de 18h foi dado início ao percurso.

Abaixo, veja as fotos das fantasias dos foliões portovelhenses:

Banda do Vai Quem Quer – Amigos encaram chuva para curtir a folia em Porto Velho

Jaíne Quele Cruz/g1

João Antônio Alves

Jaíne Quele Cruz/g1

Jaíne Quele Cruz/g1

João Antônio Alves/g1

Banda do Vai Quem Quer – folião vai fantasiado de Provador em Porto Velho

Jaíne Quele Cruz/g1

Jaíne Quele Cruz/g1

Banda do Vai Quem Quer – vendedor ambulante aproveita desfile para tirar um lucro

Jaíne Quele Cruz/g1

Jaíne Quele Cruz/g1

Jaíne Quele Cruz/g1

Jaíne Quele Cruz/g1

Jaíne Quele Cruz/g1

Jaíne Quele Cruz/g1

Jaíne Quele Cruz/g1

Jaíne Quele Cruz/g1

Jaíne Quele Cruz/g1

Jaíne Quele Cruz/g1

Jaíne Quele Cruz/g1

Banda do Vai Quem Quer – família curte folia em Porto Velho

Jaíne Quele Cruz/g1

Jaíne Quele Cruz/g1

Jaíne Quele Cruz/g1

Jaíne Quele Cruz/g1

Jaíne Quele Cruz/g1

Jaíne Quele Cruz/g1

Jaíne Quele Cruz/g1

Jaíne Quele Cruz/g1

João Antônio Alves

