fotos:-guindaste-tomba-em-obra-e-operador-fica-ferido-em-tapiratiba

Guindaste tomba com caminhão e operador fica ferido em Tapiratiba

Defesa Civil/Divulgação

Um guindaste tombou em uma obra no Centro de Tapiratiba (SP) e deixou o operador ferido, na tarde deste sábado (4).

O acidente aconteceu por volta de 12h30 na Rua Carino Gama Corrêa e, de acordo com a Defesa Civil, a suspeita inicial é de problema mecânico. A causa será investigada.

Por causa da suposta falha, o guindaste desabou e o caminhão tombou perto de onde estava o operador do aparelho.

O homem de 62 anos foi levado para o hospital de Mogi Guaçu e passou por exames. Ele teve a clavícula quebrada e sangramento no ouvido.

A empresa que faz o fornecimento de energia também esteve no local por conta de dano na rede.

