FOTOS: indígenas Yanomami sofrem com desnutrição grave e malária na maior reserva do Brasil

Considerada população de recente contato, indígenas da Terra Yanomami são severamente impactos pelo avanço de garimpeiros ilegais que destroem a floresta. Indígenas Yanomami enfrentam uma crise sanitária na Saúde, com dezenas de casos de malária e desnutrição severa em adultos e, principalmente, entre crianças. O problema tem relação direta com o avanço do garimpo ilegal e desassistência do governo nos últimos anos.

Nas comunidades, indígenas têm sido resgatados bastante debilitados, com costelas aparentes à pele que as encobre. O secretário de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba, afirma que o cenário é de guerra.

O presidente Lula (PT), ao visitar uma das unidades que recebe pacientes, classificou como desumana a situação em que os indígenas vivem. Imagens divulgadas por instituições indígenas revelam a gravidade da crise. Veja algumas:

Crianças Yanomami resgatadas neste domingo, 22 de janeiro de 2023

Weibe Tapeba/Sesai/Divulgação

Crianças Yanomami são resgatadas em operação do Ministério da Saúde com apoio do Exército

Urihi/Divulgação

Crianças são as mais afetadas por doenças na Terra Indígena Yanomami

Condisi-YY/Divulgação

Invadida por garimpeiros, Terra Indígena Yanomami tem dezenas de crianças com desnutrição devido à escassez de alimentos

Condisi-YY/Divulgação

Crianças Yanomami com desnutrição severa são atendidos por equipes do Ministério da Saúde

Condisi-YY/Divulgação

Crianças yanomami sofrem com desnutrição

Júnior Hekurari/Arquivo Pessoal

Equipe médica segue na Terra Yanomami até sábado (21)

Divulgação/Condisi-YY

Criança Yanomami recebe atendimento de equipe de Saúde

Condisi-YY/Divulgação

Mulher Yanomami segura bebê na Casai, onde Lula faz visita neste sábado (21)

Caíque Rodrigues/g1 RR

Tenda montada na frente da Casa de Saúde Indígena Yanomami, em Boa Vista

Caíque Rodrigues/g1 RR

Crianças yanomami com sinais de desnutrição na região de Surucucu, na Terra Yanomami.

Reprodução/Instagram/urihiyanomami

Mãe amamenta filho com malária e desnutrido após ser socorrida e levada ao posto de Surucucu, na Terra Yanomami

Valéria Oliveira/g1

Menino de 9 anos foi resgatado em março de 2021, na comunidade Surucucu, Terra Indígena Yanomami

Divulgação/Condisi-YY

Acampamentos de garimpeiros flagrados na Terra Yanomami

© Bruno Kelly/HAY

A criança já estava doente a alguns dias e estava sem atendimento médico na Comunidade Wathoú.

Divulgação/Condisi-YY

