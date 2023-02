Fotos mostram dimensão de alagamento que dura dias em avenida de bairro novo em Ribeirão Preto

Avenida Alfredo Ravanelli, na zona Leste da cidade, tem ficado tomado por água, impedindo trânsito e entrada e saída de moradores. Prefeitura diz que vai enviar máquina ao local. Avenida Alfredo Ravanelli tem novos bloqueios por causa de alagamentos

Imagens feitas com auxílio de um drone (veja na galeria de fotos abaixo) mostram as dimensões do alagamento na Avenida Alfredo Ravanelli, na zona Leste de Ribeirão Preto (SP). A via fica no bairro Parque das Gaivotas, que foi entregue em 2021 e é vizinho ao Parque dos Flamboyans e ao Jardim Itanhangá.

Segundo moradores, as chuvas fortes têm causado transtornos porque a avenida fica tomada pelas águas. Desde quinta-feira (8), o g1 acompanha o problema e as dificuldades enfrentadas por quem precisa entrar ou sair do bairro.

No domingo (12), a Empresa de Trânsito e Transporte Urbano (Transerp) sinalizou a via com cavaletes, para evitar que motoristas tentem atravessar o alagamento. O trânsito tem fluído de forma paliativa por uma estrada de terra que passa por uma fazenda, mas as condições não são as melhores porque o solo está encharcado.

“O senhor [dono da fazenda] abriu ali a passagem pra gente, mas às 7h [da noite] ele fecha e só abre amanhã às 7h da manhã. E ela está escorregadia e não tem como passar dois carros. Um tem que parar para o outro passar”, afirma o produtor rural Anésio Borges.

A Avenida Alfredo Ravanelli está cercada por áreas de pastagem e plantações. Segundo os moradores, a água acaba descendo para a via, sobrecarregando as galerias pluviais feitas para escoar a enxurrada do bairro.

Na noite de sexta-feira (10), moradores que ficaram presos ao tentarem atravessar o alagamento precisaram ser resgatados de bote pelos bombeiros. Outros veículos tiveram que ser rebocados.

A maior preocupação dos moradores é com situações de emergência, caso precisem sair às pressas do bairro.

“Se a minha filha passa mal, se houver uma emergência, como a gente sai? Tem uma moça que está grávida de sete meses e ela precisa fazer o pré-natal na segunda-feira. Como ela sai? Só tem como sair por aqui [estrada de terra]”, afirma a dona de casa Cássia Gardim.

Em nota, a Prefeitura de Ribeirão Preto informou que vai mandar uma máquina para melhorar o desvio por terra na manhã desta segunda-feira (13).

Ainda no domingo, um dos guardas municipais que fazia a vigilância no trecho disse à EPTV, afiliada da TV Globo, que a prefeitura mandaria uma máquina para drenar a água na avenida.

