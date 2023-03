Fotos mostram fábrica após incêndio que consumiu produtos químicos e liberou fumaça tóxica em SC

Empresa de aditivos teve mais de 80% do espaço atingido, mas ninguém ficou ferido. Incêndio ocorreu em Xanxerê, no Oeste. Corpo de Bombeiros atuam em incêndio em indústria química em Xanxerê (SC)

Defesa Civil/Divulgação

Após quase seis horas de combate, o Corpo de Bombeiros Militar finalizou os trabalhos na empresa de aditivos que foi consumida por um incêndio de grandes proporções na tarde de domingo (12) em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina. As chamas atingiram produtos químicos que emitiram fumaça tóxica, causando riscos para a população do entorno.

A corporação divulgou fotos do estrago dentro do local atingido. Confira:

Incêndio atinge produtos químicos de empresa em Xanxerê (SC)

Risco no ar

A Defesa Civil chegou a publicar um alerta de atenção para contaminação do ar orientando moradores da cidade, que tem cerca de 50 mil habitantes, a ficarem com as janelas fechadas.

Os Bombeiros informaram que uma perícia será iniciada para atestar as causas das chamas, que não deixou feridos, porém, uma pessoa procurou atendimento no da cidade com sintomas relacionados à inalação da fumaça. Segundo a unidade, a vítima já foi liberada.

O incêndio consumiu produtos químicos como formol, álcool líquido, cloro, entre outros, usados na fabricação de detergentes.

Incêndio em indústria química em Xanxerê (SC)

Defesa Civil/Divulgação

O fogo consumiu mais de 80% da estrutura construída da fábrica, onde os combatentes conseguiram salvar apenas os blocos administrativos da empresa, localizada no Distrito Industrial de Xanxerê.

“Foram empregados 20 bombeiros, 4 caminhões de bombeiros, 1 caminhão-pipa, uma retroescavadeira, além de veículos leves que apoiaram na logística. Foram utilizados aproximadamente 100 mil litros de água para o combate ao incêndio e rescaldo. Do total de 3.215m² da indústria, foram salvos 575m², correspondentes aos blocos administrativos”, detalhou, em nota, a corporação.

No momento do fogo apenas uma vigilante estava na empresa. Ela relatou aos militares que viu uma fumaça e, em seguida, as chamas se alastraram.

Vito Califano