Fotos mostram megaobra de alargamento em praia de Florianópolis que custará R$ 18 milhões

Com os trabalhos, alguns pontos da orla foram interditados para tubulações e canos serem posicionados. Obra deve ser entregue em março deste ano. Empresa interditou alguns pontos ao longo da faixa e posicionou canos

A prefeitura de Florianópolis confirmou na quinta-feira (8) que 10% da obra de alargamento da faixa de areia da Praia dos Ingleses, na região norte de Florianópolis, já foi concluída. Com início em 29 de janeiro e previsão de entrega em março deste ano, o projeto custará ao município R$ 18,8 milhões.

Para os trabalhos, a empresa DTA, que venceu a licitação, interditou alguns pontos ao longo da faixa de areia e posicionou tubulações e canos. Maquinários e estruturas também foram dispostas ao longo da orla.

No mar, uma draga russa remove a areia do fundo e a envia até a margem. A embarcação tem 100 metros de comprimento e 18 de largura. Ela comporta até 3.900m³ de areia e é tripulada por 11 trabalhadores, que também vieram da Rússia.

O alargamento é feito em quase três quilômetros de extensão da faixa de areia, começando pelo canto Sul e terminando cerca de 400 metros do Rio Capivari (veja as imagens).

Segundo a responsável pela obra, a escolha do navio levou em conta a disponibilidade e a tecnologia usada no país. Os tripulantes que atuam na draga ficam em alto mar por 30 dias. Depois disso, voltam para Rússia e outros 17 vêm ao Brasil.

Como funciona a obra

Após a areia ser bombeada para a praia, ela é assentada para ampliar o espaço. A previsão é que após a estabilização, a faixa passe a ter aproximadamente 30 metros. Atualmente, alguns pontos não alcançam 20; em outros, já não há faixa de areia.

A jazida de onde o material é retirado, segundo a prefeitura, fica localizada a cerca de 1,2 km da faixa de areia, em uma área licenciada de 249.920 m².

No início do trecho, por exemplo, imóveis foram interditados após serem engolidos pelas dunas. No trecho, há pontos que não espaço entre as montanhas de areia e o início do mar.

Draga veio da Rússia

Objetivo

O objetivo da megaobra é garantir condições de uso e consequentemente elevar o potencial turístico da região, seguindo exemplos de outras praias estendidas, como Canasvieiras, também Na região norte da cidade, e a Central, em Balneário Camboriú.

