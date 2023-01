FOTOS: pesquisadores da UFRGS fazem expedição para a Antártica; veja imagens da viagem

Missão, que durou 36 dias, foi liderada pelo professor da UFRGS e pesquisador do Programa Antártico Brasileiro Jefferson Cardia Simões. Um grupo de pesquisadores realizou uma expedição ao interior da Antártica. A viagem, que durou 36 dias, contou com pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e foi liderada pelo professor da UFRGS e pesquisador do Programa Antártico Brasileiro Jefferson Cardia Simões.

Professor da UFRGS e pesquisador do Programa Antártico Brasileiro Jefferson Cardia Simões

Centro Polar e Climático/UFRGS/Divulgação

A expedição aconteceu entre dezembro e janeiro

Centro Polar e Climático/UFRGS/Divulgação

Acampamento no deserto de gelo

Centro Polar e Climático/UFRGS/Divulgação

Jandyr M Travassos, pesquisador da COPPE/UFRGS Rio de Janeiro (a esquerda) e Filipe G. Ley Lindau da UFRGS ( puxando trenó s com equipamentos geofísicos) para medir a espessura e estrutura interna da geleira no local de perfuração do gelo

Centro Polar e Climático/UFRGS/Divulgação

A expedição aconteceu entre dezembro e janeiro

Centro Polar e Climático/UFRGS/Divulgação

A equipe de pesquisadores gaúchos da expedição responsáveis pela perfuração do gelo. Da esquerda para a direita: Ronaldo T. Bernardo, Luiz Fernando M. Reis, Jefferson Cardia Simões e Filipe Ley Lindau. Ao fundo a barraca de perfuração

Centro Polar e Climático/UFRGS/Divulgação

Fotografia do acampamento e do módulo Criosfera 2

Centro Polar e Climático/UFRGS/Divulgação

Hora do chimarrão , os gaúchos Filipe G. Ley Lindau e Ronaldo T. Bernardo ( segundo e terceiro, respectivamente, da esquerda para direita) passando as tradições regionais para a paraense Ellen Gomez de Souza (extrema esquerda) e o carioca Jandyr M. Travassos (extrema direita)

Foto: Centro Polar e Climático/UFRGS/Divulgação

O Professor e glaciologista Jefferson Cardia Simões (UFRGS), líder da expedição junto ao módulo Criosfera 2

Foto: Centro Polar e Climático/UFRGS/Divulgação

A equipe da expedição realizando um levantamento da espessura do gelo (geofísica) no local do acampamento no manto de gelo da Antártica Ocidental sob um halo solar (fenômeno resultante da presença de cristais de gelo na atmosfera

Foto: Centro Polar e Climático/UFRGS/Divulgação

