FOTOS: ‘Ressaca da Ema’ arrasta foliões no domingo após o Carnaval em Piracicaba

Bloco da Ema, o mais antigo de Piracicaba, desfilou novamente. ‘Ressaca da Ema’: arrasta foliões em Piracicaba

O Bloco da Ema, um dos mais tradicionais em Piracicaba (SP), desfilou novamente neste domingo (26). A “Ressaca da Ema” arrastou foliões nas imediações da Rua do Porto. Veja acima fotos da Ressaca da Ema.

Bonecos gigantes, nova versão de mascote e ritmos afrobrasileiros: tradicional Bloco da Ema fecha o Carnaval 2023 em Piracicaba

Neste domingo, a “Ressaca” tem na programação um cortejo com os batuqueiros do Bloco da Ema e outros grupos de maracatu da cidade e região. O encontro foi na Rua Moraes Barros, em direção ao Largo dos Pescadores.

O encerramento está previsto para 20h.

Mais antigo em atividade da cidade, com 18 anos de existência, o Bloco da Ema fechou a programação do Carnaval 2023. O grupo tem como marcas o uso de bonecos gigantes, como os de Olinda, além sua mascote Ema. Em sua música, leva cocos, cirandas, afoxé, maracatu e outros ritmos afrobrasileiros ao dia derradeiro da folia piracicabana.

