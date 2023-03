FOTOS: Terço das Mulheres leva milhares de fiéis ao Santuário Nacional de Aparecida

Abertura oficial aconteceu na noite da última sexta e missas aconteceram ao longo deste sábado (11). Programação termina neste domingo (12). Mulheres se reúnem no Santuário Nacional de Aparecida

Gustavo Cabral/A12

O Santuário Nacional de Aparecida realiza, neste final de semana, o tradicional Terço das Mulheres em homenagem ao mês dedicado internacionalmente a elas. Essa é a 10ª edição do evento, que teve início na última sexta-feira (10) e que se encerra neste domingo (12).

A programação teve início na noite da última sexta, às 18h, com a Missa de Abertura, na Basílica Histórica. Após a celebração, as mulheres do terço fizeram a Procissão Luminosa, passando pela Passarela da Fé, até o Monumento do Perpétuo Socorro (no pátio do Santuário Nacional).

Abertura aconteceu na Basílica Histórica, com missa presidida pelo Arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes

Luiz Oliveira/A12

Já neste sábado (11), às 8h, no Altar Central, a Escola de Maria refletiu o tema do encontro “Terço das Mulheres: vocacionadas como Maria! ”. Em seguida, às 9h, a Missa Solene foi presidida pelo Padre Camilo Júnior, missionário redentorista. À tarde, às 14h, o Santuário realizou a oração do Terço Solene e Consagração à Nossa Senhora Aparecida — um dos principais momentos da Romaria.

No domingo (12), a missa que encerra o evento acontece às 8h, no Santuário Nacional. De acordo com o templo católico, na última edição o evento recebeu cerca de 10 mil mulheres.

Confira as fotos do Terço das Mulheres

Fiéis participam do Terço das Mulheres em Aparecida

Luiz Oliveira/A12

Fiéis participam do Terço das Mulheres em Aparecida

Luiz Oliveira/A12

Fiéis participam do Terço das Mulheres em Aparecida

Luiz Oliveira/A12

Mulher segura terço durante missa em Aparecida

Luiz Oliveira/A12

Fiéis participam do Terço das Mulheres em Aparecida

Gustavo Cabral/A12

Imagem de Nossa Senhora Aparecida durante missa

Gustavo Cabral/A12

Missa durante o Terço das Mulheres deste sábado (11) em Aparecida

Gustavo Cabral/A12

Fiéis participam do Terço das Mulheres em Aparecida

Gustavo Cabral/A12

Fiéis participam do Terço das Mulheres em Aparecida

Gustavo Cabral/A12

Fiéis participam do Terço das Mulheres em Aparecida

Gustavo Cabral/A12

Fiéis participam do Terço das Mulheres em Aparecida

Gustavo Cabral/A12

Fiéis participam do Terço das Mulheres em Aparecida

Gustavo Cabral/A12

Fiéis participam do Terço das Mulheres em Aparecida

Gustavo Cabral/A12

Fiéis participam de Terço das Mulheres em Aparecida

Andreza Galvão/A12

Fiéis participam de Terço das Mulheres em Aparecida

Andreza Galvão/A12

Fiéis participam de Terço das Mulheres em Aparecida

Andreza Galvão/A12

Fiéis participam de Terço das Mulheres em Aparecida

Andreza Galvão/A12

Fiéis participam de Terço das Mulheres em Aparecida

Andreza Galvão/A12

Terço das Mulheres é realizado em Aparecida

Andreza Galvão/A12

Fiéis participam de Terço das Mulheres em Aparecida

Andreza Galvão/A12

