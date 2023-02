FOTOS: Terço dos Homens reúne milhares de fiéis para missa no Santuário neste sábado

Última edição sem restrições da pandemia da covid-19 aconteceu em 2020, quando o Santuário Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida recebeu mais de 80 mil pessoas. Terço dos Homens reúne milhares de fiéis para missa no Santuário neste sábado.

Thiago Leon

Considerada a maior romaria organizada pelo Santuário Nacional, o Terço dos Homens está sendo realizado até domingo em Aparecida (SP). Neste sábado (11), milhares de fiéis se reuniram para uma missa campal no Pátio das Palmeiras, em frente à basílica.

Essa é a maior peregrinação acolhida pela Basílica, com fiéis de todas as regiões do país. A 15ª edição do encontro tem como tema “Terço dos Homens: Vocações para a Igreja”. Em 2020, última edição pré-pandemia, mais de 80 mil pessoas estiveram presentes.

Mais devotos são esperados para a programação deste sábado (11), que conta com o Terço Solene e Consagração à Nossa Senhora será às 14h no Altar Central e um show musical no Pátio das Palmeiras, às 20h30. Veja mais detalhes sobre o evento.

Já no domingo (12), data de encerramento do encontro, a missa de envio da romaria acontecerá às 8h, no santuário. Em seguida, às 9h, os devotos seguem em procissão até a Tribuna Dom Aloísio. A última atividade do Terça dos Homens será uma missa às 18h no no Altar Central da Basílica.

Veja fotos da missa deste sábado:

Terço dos Homens reúne milhares de fiéis para missa no Santuário neste sábado.

Thiago Leon

Thiago Leon

Thiago Leon

Thiago Leon

Thiago Leon

