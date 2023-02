FOTOS: Tradicional passeio de boia no rio Mogi Guaçu reúne centenas de pessoas

Evento aconteceu com duas semanas de atraso por conta do nível alto do rio. Descida de boia no rio Mogi Guaçu reúne centenas de pessoas em Pirassununga

Antonio Felippe/Divulgação

O tradicional passeio de boia no rio Mogi Guaçu, entre Pirassununga e Porto Ferreira (SP) reuniu centenas de pessoas, na manhã deste sábado (11).

A descida ocorre desde 1994, mas ficou dois anos sem ser realizada, em 2021 e 2022 por causa da pandemia.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Descida de boia reuniu centenas de pessoas no rio Mogi Guaçu, após evento ser adiado

Rodrigo Furlan/Arquivo pessoal

Neste ano, o passeio, que é realizado no último sábado de janeiro, foi suspenso pelas prefeituras dos dois municípios por conta do nível alto da água do rio, que chegou a quatro metros.

Com o retorno do nível do rio ao normal, o evento foi realizado com duas semanas de atraso, mas isso não impediu a diversão dos participantes.

Descida de boia do rio Mogi Guaçu ocorre 15 dias depois do previsto por causa do nível do rio

Antonio Felippe/Divulgação

Descida de boia no rio Mogi Guaçu reuniu centenas de pessoas

Rodrigo Furlan/Arquivo pessoal

Descida de boia do Rio Mogi Guaçu reuniu centenas de pessoas em Pirassununga

Antonio Felippe/Divulgação

Centenas de pessoas participaram da descida de boia no rio Mogi Guaçu

Antonio Felippe/Divulgação

Descida de boia reuniu centenas de pessoas em Pirassununga

Antonio Felippe/Divulgação

Descida de boia no rio Mogi Guaçu movimentou Pirassununga neste sábado

Antonio Felippe/Divulgação

Descida de boia garantiu a diversão de centenas de pessoas no rio Mogi Guaçu

Antonio Felippe/Divulgação

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Vittorio Rienzo