FOTOS: Tratorada reúne dezenas de tratores no Santuário de Aparecida da Babilônia em São Carlos

Evento representa a únião da fé e trabalho dos produtores rurais. Tratorada reuniu centenas de produtores rurais no Santuário de Aparecida da Babilônia, em São Carlos

Antonio Felippe

Neste domingo (12) ocorreu a tradicional Tratorada, no Santuário de Aparecida da Babilônia, em São Carlos (SP). O evento começou com uma missa campal. Veja as imagens da tratorada na galeria abaixo.

Houve ainda a bênção dos tratores, seguido de almoço com música ao vivo. O evento reuniu centenas de pessoas e produtores rurais em uma representação de fé e trabalho no meio rural.

A tratorada, que está em sua 16ª edição, entrou para calendário municipal no ano passado.

Vittorio Rienzo