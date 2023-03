FOTOS: última noite do Limeira Rodeo Music 2023

Última noite do rodeio teve shows de Matheus e Kauan, além do sertanejo de Dennis DJ e provas de montaria. Matheus e Kauan se apresentam no Rodeio de Limeira

O Limeira Rodeo Music chegou à última noite neste sábado (25) com shows de Matheus e Kauan e Dennis DJ, além das provas de montaria.

Com uma “megaestrutura” repaginada, o Limeira Rodeo Music reuniu cerca de 100 mil pessoas em quatro dias de evento. O local onde ocorre a festa foi reestruturado com 45 mil metros quadrados para receber o público.

Provas de montaria no Rodeio de Limeira

Com a repaginada e ampliação da estrutura, o evento entrou para um circuito que classifica os ganhadores das provas para a Festa do Peão de Barretos, uma das maiores do país.

FOTOS: 4ª noite do Limeira Rodeo Music 2023

Arena do Rodeio de Limeira

