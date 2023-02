fotos:-veja-a-folia-de-carnaval-durante-‘pirarucu-do-madeira’-em-porto-velho

O bloco coloriu as ruas da área central de Porto Velho no domingo (12). Neste Carnaval, o bloco “Pirarucu do Madeira” fez aniversário de 30 anos. Em 2023 ele foi reconhecido como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Porto Velho.

O nome do bloco faz referência a um dos maiores peixes de água doce do Brasil e ao gigante Rio Madeira que abriga 40% de todas as espécies de peixes da bacia amazônica — são mais de 1,2 mil.

Confira abaixo cliques do Pirarucu do Madeira

Pirarucu do Madeira, bloco reconhecido como Patrimônio Cultural em Porto Velho

João Antônio Alves

Carnaval 2023: Pirarucu do Madeira colorindo as ruas de Porto Velho

João Antônio Alves

Carnaval 2023: Dj Calcinha tocando antes do desfile do Pirarucu do Madeira em Porto Velho

João Antônio Alves

Carnaval 2023: Folião tira foto durante Pirarucu do Madeira em Porto Velho

João Antônio Alves

Foliões tocando no Pirarucu do Madeira em Porto Velho

João Antônio Alves

Carnaval 2023: Pirarucu do Madeira em Porto Velho

João Antônio Alves

Carnaval 2023: Mutidão acompanha Pirarucu do Madeira em Porto Velho

João Antônio Alves

Folião durante Pirarucu do Madeira, bloco reconhecido como Patrimônio Cultural em Porto Velho

João Antônio Alves

Carnaval 2023: Foliões de abadá no Pirarucu do Madeira em Porto Velho

João Antônio Alves

Pirarucu do Madeira arrasta multidões durante Carnaval em Porto Velho

João Antônio Alves

Carnaval 2023: Rolou muita música durante Pirarucu do Madeira em Porto Velho

João Antônio Alves

Carnaval 2023: Foliões durante Pirarucu do Madeira em Porto Velho

João Antônio Alves

Carnaval 2023: Foliões acompanham Pirarucu do Madeira em Porto Velho

João Antônio Alves

Carnaval 2023: Pirarucu do Madeira em Porto Velho

João Antônio Alves

