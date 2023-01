FOTOS: veja imagens de arco-íris enviadas pelos telespectadores de São Carlos e região

Para participar, basta enviar sua foto para o WhatsApp da EPTV Central (16) 99643-5959. Imagem de arco-íris enviada por Leonardo Carmo, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Moradores de Araras, Rio Claro, São Carlos (SP) e outras cidades da região registraram em fotos o arco-íris que se formou após a chuva na região na segunda-feira (30).

Alguns dos registros enviados pelos telespectadores da região são exibidos na Previsão do Tempo, do EPTV1, telejornal da EPTV, afiliada a TV Globo.

O g1 São Carlos e Araraquara reuniu outras imagens em uma galeria de fotos. Para participar, basta enviar sua foto para o WhatsApp da EPTV Central (16) 99643-5959.

Veja abaixo as fotos enviadas:

Imagem de arco-íris enviada por Valdir, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Rosângela Camargo, de Ibaté

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Adalberto Lopes, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Aline de Paula, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Ana Paula Pereira, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Bruna Guimarães, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Daniela Coppi, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Francisco, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por José da Silva, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Luci Vigetta, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Marcos Casale, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Marcos Gonçali, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Maria Eduarda, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Maria Soares, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Marilene Juste, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Pitágoras e Pablyana, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Solange dos Santos, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Vanessa Sanchez, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Vitor Desteffani, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Wilson Guido, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Anderson Ottani, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Beatris Catholico, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Celiane Cavaleti, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Emanuela Rodrigues, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Joviel Silva, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Léia Silvestre, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Marciano Silva, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Maria Aparecida Erbereli, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Mario Henrique Estipe, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Marlene Quinaglia, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Marli Nascimento, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Pedro Cerminaro, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Raí, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Ricardo Cordeiro, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Rogério Vaz, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Rosa Mor, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Thalia Rosa, de São Carlos

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Carmem Miranda, de Casa Branca

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Malvina Zampronio, de Tambaú

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Sueli Lima, de Araras

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Rodrigo Cândido, de Mococa

Arquivo Pessoal

Imagem de arco-íris enviada por Daniel Correa, de Rio Claro

Arquivo Pessoal

