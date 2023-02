FOTOS: veja imagens do cortejo do Baque Caipira no pré-Carnaval de Piracicaba

Símbolos e personalidades das tradições piracicabanas foram celebrados em apresentação que teve meses de confecção de figurinos; grupo reuniu 130 integrantes às ruas. Baque Caipira se manifesta através do maracatu de baque virado

Isabela Borghese

A celebração das ancestralidades deu o tom do cortejo do Baque Caipira no pré-Carnaval de Piracicaba (SP), no sábado (11). O grupo percussivo de maracatu levou 130 integrantes às ruas para retratar símbolos e personalidades das tradições piracicabanas, após confeccionar figurinos e adereços por meses.

O cortejo teve as características batidas do maracatu de baque virado do grupo, tocadas a partir de instrumentos como agbês, ganzás, alfaias, caixas e gonguê. E trouxe elementos e personagens característicos das nações de Pernambuco, mas reinventados a partir da linguagem e referenciais locais. Uma exaltação à cultura afro-caipira piracicabana. Confira a seguir imagens da apresentação:

Figurinos do cortejo do Baque Caipira foram desenvolvidos durante meses

Isabela Borghese

Baque Caipira no largo dos Pescadores: cortejo reuniu cerca de 1500 pessoas, segundo organizadores

Isabela Borghese

Durante o cortejo, o Baque Caipira realizou uma rota por lugares relacionadas à resistência do povo negro e indígena

Isabela Borghese

No cortejo, Baque Caipira celebra a ancestralidade do povo piracicabano

Isabela Borghese

Cortejo também marcou os dez anos de existência do Baque Caipira

Isabela Borghese

Próximas atrações do Carnaval

Outros sete blocos vão agitar as ruas da cidade no final de semana seguinte. Segundo a prefeitura, entre os homenageados estará Roberto Crivelari, grande entusiasta do Carnaval de rua na cidade e que morreu em junho de 2022, aos 67 anos. Veja abaixo mais detalhes das atrações seguintes e se programe.

Bloco da Ema no Sesc Piracicaba

Claudio Bertazzoni

Sexta-feira (17)

O cortejo do Bloco do Bagaço abre o feriado de Carnaval na sexta. Formado por 10 sambistas e pagodeiros, o grupo faz sua estreia no carnaval piracicabano.

O grupo fica na Praça da Boyes, no Centro. A brincadeira do bloco será das 17h às 22h.

Músico Juca Ferreira em 2020 no Cordão do Mestre Ambrósio, em Piracicaba. Grupo se apresenta no sábado (18)

Caroline Giantomaso/G1

Sábado (18)

Dois blocos tomam as ruas da cidade no sábado de Carnaval, ambos com 14 anos de atividades.

A folia começa com o cortejo do Mete Marcha, que nasceu dentro da Quilombola Comunidade Samba. A concentração será às 12h30 em frente ao portal do Engenho Central, na Avenida Doutor Maurice Allain, 454, e segue com marchinhas de Carnaval até o Chafariz no Parque do Mirante.

O tradicional Cordão do Mestre Ambrósio continua a festa, com a concentração às 17h, na Praça da Boyes para, às 18h, seguir até o largo dos Pescadores. O grupo foi criado em homenagem a Ambrósio Caldeira, figura conhecida da boemia piracicabana, que faleceu aos 88 anos, em 2019. No cortejo, desfilam ao som de sambas e marchinhas.

Domingo (19)

O bloco Pira Pirou faz a folia do domingo. Esta será a quinta vez que o grupo participa do Carnaval de Piracicaba. O bloco estimula a ocupação dos espaços públicos como forma de valorizar a cidade e seu uso democrático.

A concentração será às 15h na Praça José Bonifácio, no Centro, seguindo em cortejo pela Rua São José, a partir das 17h, virando na Avenida Beira Rio e chegando até o Largo dos Pescadores.

Bloco do Amor celebra a diversidade no Carnaval de Piracicaba

Prefeitura de Piracicaba/Divulgação

Segunda-feira (20)

O Bloco do Amor continua a festa na segunda. O grupo, que nasceu dentro do bar Dolores House, escolheu o tema “diversidade”, mostrando o Carnaval da mistura, da pluralidade e da igualdade.

A concentração será às 18h, na Praça da Boyes, e o cortejo segue até o Largo dos Pescadores.

Terça-feira (21)

O Bloco da Ema, mais antigo em atividade da cidade, com 18 anos, fecha a programação de Carnaval em Piracicaba. O grupo leva cocos, cirandas e outros ritmos tradicionais do Carnaval pernambucano ao dia derradeiro da folia piracicabana.

A concentração será às 15h em frente ao Espaço da Ema, na Rua Moraes de Barros, 176, Centro, seguindo em cortejo até o Largo dos Pescadores.

Bloco da Ema em Piracicaba, 2019, grupo que fecha o Carnaval em Piracicaba

Edijan Del Santo/EPTV

O desfile dos blocos carnavalescos de Piracicaba tem apoio da Prefeitura de Piracicaba, com o fornecimento de banheiros químicos posicionados nas ruas por onde passam os foliões.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes acompanhará os desfiles com uma viatura para orientar o trânsito, assim como a Polícia Militar e Guarda Civil Municipal de Piracicaba, fazendo a segurança durante o evento.

