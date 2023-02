fotos:-veja-imagens-dos-shows-que-marcaram-a-segunda-feira-de-carnaval-em-natal

Ricardo Chaves e Luizinho Nóbrega animaram o público potiguar presente no polo Ponta Negra. Veja imagens dos shows que marcaram a segunda-feira de carnaval em Natal

A segunda-feira de Carnaval em Natal foi marcado por apresentação nos polos da cidade. Em Ponta Negra, uma multidão conferiu a apresentação do cantor baiano Ricardo Chaves. O cantor potiguar Luizinho Nóbrega também participou da festa.

Essa terça-feira (21) marca o quarto dia de carnavl e os festejos continuam em todos os polos, com atrações nacionais e internacionais.

Veja programação de todos os polos do carnaval de Natal nesta terça-feira (21)

Ricardo Chaves foi uma das atrações da segunda-feira de carnaval

Pedro VItorino

