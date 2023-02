FOTOS: Veja imagens dos shows que marcaram o sábado de carnaval em Natal

Geraldo Azevedo foi principal atração da noite no polo Ponta Negra. FOTOS: Veja imagens do sábado de Carnaval 2023 em Natal

O sábado de carnaval em Natal teve blocos e animação em diferentes pontos da cidade. A festa também contou com shows de atrações locais e nacionais nos palcos dos polos de folia montados na capital potiguar.

Alguns dos blocos que puxaram os foliões foram o “Submarino Amarelo”, “Poetas, Carecas, Bruxas e Lobisomens” e “AquiNós Bebe”.

Em Ponta Negra, a noite contou com show de Geraldo Azevedo e da potiguar Samara Alves. No polo de Petrópolis, teve a banda Academia da Berlinda, a Banda do Submarino Amarelo e ainda Yrahn Barreto, que se apresentou nos dois polos.

valipomponi