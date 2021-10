Foxconn, la fabbrica dell’iPhone si dà alle auto elettriche

Tre nuovi mezzi elettrici appaiono all’orizzonte e a produrli sarà nientemeno che Foxconn, la colossale azienda manifatturiera che ogni anno sforna milioni di esemplari di iPhone, oltre a molti altri modelli di tutte le marche più celebri. Il terzetto è composto da due vetture e un bus con propulsione pulita e, proprio come avviene con gli smartphone, i mezzi saranno poi marchiati e personalizzati da altri brand.

Le novità sono infatti una berlina di lusso, un suv e un autobus elettrico che si chiameranno rispettivamente Model E, Model C e Model T, con una scelta di nomenclatura che rimanda sia ai Model 3, S, X e Y del brand fondato da Elon Musk oltre che agli storici modelli di Ford. Ma è chiaro che siano solo nomi provvisori. Per la produzione, Foxconn ha stretto un accordo con l’altro colosso taiwanese Yulon Motor, che ha già in catalogo una linea elettrica chiamata Luxgen e che da tempo assembla veicoli per le nipponiche Nissan e Mitsubishi per il mercato locale.

I tre mezzi elettrici sono stati mostrati nel corso dell’evento Hon Hai Tech Day 2021 a Taipei con il Ceo Young Liu sul palco ad affermare che “Foxconn non è più l’ultima arrivata” e a fissare obiettivi altisonanti visto che si punta a generare un mercato di oltre 30 miliardi di euro all’anno. I veicoli sono basati sulla piattaforma (software e hardware) open Mih Consortium e dovrebbero vedere il bus Model T a debuttare col marchio di casa Foxtron per primo nel 2022, con un’autonomia da 400 km e una velocità massima di 120 km/h con un corredo di tecnologie per la sicurezza di passeggeri e altri occupanti della strada. Il Suv Model C sarà marchiato Yulon ed è atteso per il 2023 con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi, una lunghezza di 4,64 metri, passo di 2,86 metri, 7 posti e un prezzo di partenza di circa 30000 euro.

La berlina Model E sarà destinata a un marchio ancora non comunicato e avrà un design messo a punto in collaborazione con Pininfarina: a bordo ci sarà un propulsore da 750 cavalli, 0-100 km/h in 2,8 secondi e un’autonomia di ben 750 km.

Foxconn cercherà di mantenere bassi i costi con centri di produzione vicini ai mercati di vendita finali e aprirà diversi punti negli Usa e, probabilmente, anche in Europa.

