fp-markets:-la-nostra-recensione-completa-al-broker!

FP Markets è senza dubbio uno dei broker più interessanti del 2021. E non è certamente un caso che proprio quest’anno l’operatore australiano abbia avuto un vero e proprio boom di aperture di nuovi conti di trading parte dell’utenza italiana, evidentemente attratta dalle tante caratteristiche di vantaggio di questa società.

Logo FP Markets

Potevamo forse trascurarlo? Naturalmente, no! Eccoci dunque pronti a condividere con tutti i nostri lettori la nostra recensione completa su FP Markets, con tutto ciò che bisogna sapere prima di aprire un conto di trading presso questa solida azienda operante nel settore del trading.

FP Markets è sicuro?

In un mondo che, purtroppo, non manca di farci avere brutte notizie in materia di truffe e fregature negli investimenti online, domandarsi se FP Markets è sicuro o no è certamente il punto di avvio di qualsiasi percorso di conoscenza di questo broker.

FP Markets è stato stata premiato come Best Global Value Forex Broker per il 2020 dai Global Forex Awards 2020.

Ebbene, anche se magari il nome non ti dice granché, sappi che quando parliamo di FP Markets parliamo di un broker di primissimo livello internazionale, operante da oltre 15 anni in molti dei principali mercati del mondo, e regolamentato dalle autorità dell’Australia, dove ha sede.

Parliamo pertanto di un broker sicuro, non soggetto alle regole ESMA, e dunque in grado di forniti una gamma di servizi ancora più flessibili e versatili rispetto a quelli tipici dei broker europei.

Se poi prima di iniziare a investire con i tuoi capitali vuoi renderti conto di cosa sia in grado di offrire, non ti rimane altro da fare che leggere gli altri paragrafi della nostra recensione e aprire gratis un conto demo sul suo sito ufficiale: in questo modo potrai compiere tutte le verifiche e gli “esperimenti” di utilizzo che ritieni più utili, prima di investire con i tuoi fondi!

Investimenti FP Markets

FP Markets recensioni

FP Markets consente a tutti i suoi utenti di investire in tutti i principali mercati finanziari attraverso i propri CFD.

Puoi dunque concretizzare la tua strategia scegliendo gli asset che preferisci tra Forex, azioni, criptovalute, indici, materie prime e tanti altri ancora. Considerato che l’elenco sarebbe troppo lungo da poter essere riportato in completezza in queste poche righe, non possiamo che invitarti a consultare il suo sito internet ufficiale, dove troverai ogni maggiore dettaglio sugli asset che puoi acquistare e vendere mediante gli strumenti che il broker ti mette a disposizione gratuitamente!

Trading FP Markets

Per quanto attiene i conti di trading di FP Markets, notiamo con piacere che il broker sia andato controcorrente con ciò che invece hanno l’abitudine di fare i più noti operatori. Dunque, invece che proporti un unico conto di trading, FP Markets ha arricchito la propria gamma di strumenti mediante la predisposizione di diversi account, distinti per condizioni di spread (in pip) e commissioni.

Ogni investitore potrà pertanto scegliere il proprio conto di trading preferito a seconda di quelle che sono le proprie abitudini di investimento e le proprie preferenze presenti e future.

Ad ogni modo, non avere alcun timore!

Non solamente le condizioni dei conti di trading FP Markets sono riportate con grandissima trasparenza, permettendoti di poter effettuare dei confronti efficaci in pochi secondi, ma – in più – in qualsiasi momento potrai contattare l’assistenza clienti del broker per domandare, ad esempio, una modifica delle condizioni del conto, potendo così passare da un account all’altro.

In aggiunta a quanto sopra, ti ricordiamo anche che tutti i conti di trading mantengono comunque un kit di condizioni “base”: al di là della diversa tipologia di account che sceglierai, pertanto, potrai pur sempre investire con una leva massima di 500:1 o, per esempio, attingere all’intera gamma di asset del broker!

Per quanto invece riguarda le piattaforme di trading FP Markets, siamo lieti di sottolineare come il broker metta a disposizione della propria clientela due diverse tipologie di piattaforme di investimento:

la piattaforma Web Trader , sviluppata internamente, per chi vuole fare del trading semplice ma professionale, senza scaricare alcun software (richiede solo un browser con connessione a Internet);

, sviluppata internamente, per chi vuole fare del trading semplice ma professionale, senza scaricare alcun software (richiede solo un browser con connessione a Internet); le piattaforme MetaTrader 4 e 5 (MT4 e MT5), per chi è alla ricerca di soluzioni di investimento più avanzate, eventualmente integrabili anche con algoritmi di trading automatico.

Non ti rimane che fare la tua scelta!

Sicurezza dei fondi

FP Markets ha preso seriamente la sicurezza dei fondi dei propri clienti e, per questo motivo, ha adottato i migliori standard di tutela e di protezione delle transazioni di trasferimento dei capitali da e verso il conto di trading.

In tal proposito, ti ricordiamo che potrai effettuare depositi e prelievi con tutti i principali strumenti di pagamento, come:

carte di credito,

carte di debito,

bonifici bancari,

PayPal,

Skrill,

Neteller,

e molti altri ancora!

Potrai anche effettuare operazioni di trasferimento dei fondi in 10 diverse valute (tra cui, evidentemente, anche l’euro). E, con la sola eccezione dei bonifici bancari, potrai farlo anche in tempo reale, vista e considerata la velocità di regolamento delle transazioni con gli strumenti di pagamento sopra descritti. Non male, no?

Iscriviti a FP Markets

FP Markets opinioni

A questo punto non ti rimane che fare una sola cosa: iscriviti a FP Markets! Ma come?

È molto semplice. Tutto quello che devi fare per poter aprire un conto di trading con FP Markets è accedere al suo sito ufficiale e cliccare su Apri Reale, in alto a destra.

Prenderà così il via un processo di iscrizione molto semplificato, che richiederà 2 o 3 minuti del tuo tempo. Ti verrà in particolar modo richiesto di inserire i tuoi dati personali, la copia dei documenti di identità in corso di validità e alcune altre informazioni sulle tue abitudini finanziarie.

Detto ciò, FP Markets ti confermerà l’avvenuta apertura del conto di trading. Potrai dunque:

fare del trading in modalità demo , per impratichirti un po’ della piattaforma di investimento e dei servizi del broker, in completa sicurezza;

, per impratichirti un po’ della piattaforma di investimento e dei servizi del broker, in completa sicurezza; effettuare il tuo primo deposito scegliendo uno degli strumenti di cui sopra, e iniziare quindi subito a pianificare il tuo investimento con capitale reale!

A questo punto non ci rimane altro da fare che invitarti a dare uno sguardo ai servizi FPMarkets sul sito ufficiale e… buon trading!

FP Markets è legale in Italia? Sì, grazie alla licenza CySEC FP Markets usa la MetaTrader 4? Sì, ma non solo! Puoi operare anche con la MT5 e la piattaforma WebTrader del broker! Posso iniziare con un conto demo? Certo! Il broker mette a disposizione un conto di pratica.

L’articolo FP Markets: la nostra recensione completa al broker! proviene da ValuteVirtuali.com.