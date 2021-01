frana-a-san-michele,-la-terra-continua-a-cedere:-residenti-spaventati

Sicuramente il maltempo di questi giorni non ha aiutato: la terra continua a cedere a San Michele. Ieri mattina una residente, allarmata per la situazione, ha contattato gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco.

Entrambe le squadre sono giunte sul posto per delle verifiche, fortunatamente per le abitazioni non c’è nessun danno.

Discorso diverso per le crepe nella sede viaria e in un terreno limitrofo. Oggi un nuovo sopralluogo, il consigliere Consales di nuovo sul posto per parlare con i residenti e per effettuare ulteriori valutazioni. Intanto vanno avanti le procedure per selezionare i tecnici e i professionisti che saranno poi incaricati di effettuare un piano di ripristino e i lavori per riportare in sicurezza l’area e, soprattutto, per fare in modo che non si verifichino più episodi simili.

I residenti sono ancora spaventati, il maltempo che si è abbattuto nei giorni scorsi sul territorio ha amplificato i timori e i dubbi, tanta pioggia e vento che hanno inevitabilmente agevolato gli spostamenti del terreno. E la paura più grande è proprio il ritorno delle piogge nei prossimi giorni.

Per la settimana prossima è in programma anche una riunione per un confronto con i responsabili degli impianti di acqua, gas, energia, telefono e simili.

Una sorta di riunione dei servizi per organizzare, tutti insieme, eventuali spostamenti di impianti, condotte e strutture affini che, come è ovvio, sono presenti nell’area.

Con massima attenzione anche alle condotte fognarie.

Sembra un lavoro facile, ma l’intervento nell’area della frana dovrà essere valutato e calcolato con attenzione da tutte le parti per evitare di creare danni ai residenti e per mettere in sicurezza l’area garantendo tutti i servizi.