franca-abre-cadastro-para-idosos-a-partir-de-60-anos-receberem-sobras-da-vacina-bivalente-da-covid

Moradores serão contactados a partir das 17h, de acordo com a ordem de inscrição no site da prefeitura. Doses são referentes às chamadas sobras técnicas. Covid: Franca cadastra pessoas de 60 a 69 anos para sobras da vacina bivalente

A Secretaria de Saúde de Franca (SP) está com o cadastro aberto para idosos de 60 a 69 anos receberem as doses sobrantes da vacina bivalente contra a Covid-19. Os interessados devem se cadastrar no site da prefeitura (clique ao lado para acessar a página) ou procurar a unidade de saúde mais próxima para colocar as informações no sistema.

A primeira etapa da vacinação com o imunizante bivalente, que oferece uma proteção atualizada contra as variantes do coronavírus, é destinada prioritariamente para idosos acima dos 70 anos, imunossuprimidos e para trabalhadores e moradores de instituições de longa permanência.

Até quarta-feira (1º), 3,3 mil pessoas com mais de 70 anos foram vacinadas com a bivalente.

No entanto, para evitar o desperdício de doses, idosos a partir dos 60 anos que estiverem cadastrados poderão ser chamados ao fim do dia para receber as doses com as chamadas sobras técnicas.

Segundo Simone Mutran, chefe da Vigilância Epidemiológica, a medida já trouxe resultados.

“Ontem mesmo nós conseguimos chamar 18 pessoas, dez conseguiram ir. E a gente conseguiu salvar dez doses de ir para o lixo”, explica.

A Vigilância Epidemiológica convoca, por telefone, os moradores cadastrados de acordo com a ordem de inscrição.

A partir do contato, o morador deve comparecer na unidade de saúde dentro de 45 minutos com um documento com foto, CPF e cartão da vacina. É preciso ter tomado, pelo menos, duas doses da vacina contra a Covid para receber a bivalente.

