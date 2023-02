Franca foi a 6ª cidade de SP com mais furtos de celulares em 2022, diz levantamento; veja ranking

Município registrou 945 crimes desse tipo no ano passado e aparece à frente de cidades com o dobro da população, aponta Fecap. Confira orientações para Carnaval. Ribeirão Preto e Franca estão em top 10 de cidades com mais furtos de celulares em SP

Franca (SP) foi a sexta cidade do estado com o maior número de furtos de celulares em 2022, aponta levantamento feito pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap) com dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

De acordo com a SSP, o município registrou 945 crimes desse tipo no último ano. No ranking da Fecap, divulgado esta semana, é possível ver que Franca aparece à frente de cidades que têm mais que o dobro de sua população, como Osasco (SP) e São Bernardo do Campo (SP). (veja abaixo)

O balanço da fundação é liderado pela Capital e tem Ribeirão Preto (SP) no quinto lugar. Ao todo, a classificação conta com dez municípios. Confira:

Maiores participações em furtos de celulares em SP em 2022

Orientações

Segundo o especialista em cibersegurança Vinícius Olivério, é possível curtir as festas de carnaval e estar com o celular protegido ao mesmo tempo. Tudo começa com uma boa senha, garante o especialista.

“O primeiro ponto que a gente tem que observar é ter uma senha nesse dispositivo móvel, seja numérica, alfanumérica ou biométrica. Quando uma pessoa mal-intencionada tem acesso ao seu equipamento, geralmente ela busca informações nas redes sociais a respeito da pessoa. Por isso, não colocar senhas como 1234 ou nomes de filhos”, conta Olivério.

Veja outras recomendações:

Caso o seu telefone tenha uma pasta segura, armazene os aplicativos nela. Será mais uma forma de dificultar a vida dos ladrões;

Se não tiver essa pasta, exclua os aplicativos que precisam de mais segurança, como os de banco;

Se for roubado, faça boletim de ocorrência e entre em contato com a fabricante para bloquear o dispositivo.

Franca encerrou 2022 como a 6ª cidade de SP como maior número de furtos de celulares, diz balanço

Reprodução/EPTV

