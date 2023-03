Franca, SP, registra 84 casos de pessoas picadas por escorpiões nos últimos três meses

Média é de uma pessoa picada por dia nos últimos 80 dias. Escorpião amarelo é o tipo mais comum e frequente na região. Incidência de escorpiões preocupam moradores na região de Franca

Com patas, pinças, cauda amarela e um tronco de tonalidade escura, o encontro com o escorpião amarelo, se tornou frequente para os moradores de Franca (SP). De janeiro a março deste ano, 84 pessoas foram picadas pelo animal.

Essa espécie de escorpião, a Tityus serrulatus, é uma das principais responsáveis por acidentes fatais envolvendo crianças e idosos. De acordo com a média registrada pela Secretaria de Vigilância Sanitária (Visa) da cidade, praticamente uma pessoa foi picada por dia nos últimos 80 dias.

Apesar de habitar esgotos, por causa das fortes chuvas, o animal procura segurança na área urbana, conforme explica Caio Carvalho, diretor do departamento de Vigilância em Saúde.

“Os escorpiões habitam nos esgotos e com as fortes chuvas, o fluxo da água aumenta. Eles procuram um lugar seguro saindo pelos ralos e frestas, o que causa o maior aparecimento deles nas casas. O escorpião amarelo não leva a pessoa ao óbito, mas crianças e idosos podem sofrer complicações e isso levar à morte”.

Locais limpos e sem frestas ajudam a prevenir o aparecimento de escorpiões

Como evitar picadas e prevenir o aparecimento de escorpiões?

Os escorpiões se alimentam principalmente de baratas, por isso, é comum o aparecimento em locais com acúmulo de lixo. Veja abaixo medidas preventivas:

Evitar acúmulo de água, entulhos, folhas secas, lixo doméstico e materiais de construção

Uso de soleiras nas portas e janelas

Colocar telas em ralos do chão, pias e tanques

Afastar camas e berços das paredes

Evitar roupas de cama no chão

Verificar calçados, roupas, toalhas e roupas de cama antes de usar

Fechar frestas das paredes, de móveis e de rodapés para que não sirvam de esconderijo para o animal

Se encontrar um escorpião, a pessoa pode matar ou capturar o animal e ligar na Vigilância Ambiental pelos telefones (16) 3711-9415 ou (16) 3711-9408.

O que fazer quando for picado?

De acordo com a Visa, ao ser picado por um escorpião, a recomendação é que a área seja lavada com água e sabão. Em seguida, procurar atendimento médico com urgência.

Para pessoas com idades acima de 10 anos, é orientado que procure os prontos-socorros ou uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

Já no caso de pessoas com idades abaixo de 10 anos, é recomendado buscar ajuda na Santa Casa. Se der tempo, fazer uma compressa de água morna para amenizar a dor.

