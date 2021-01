Francesca Bridgerton: chi è la sorella misteriosa nella serie Netflix

Chi è Francesca Bridgerton? Se avete visto la serie tv Netflix che ha debuttato a Natale 2020 e, come noi, vi siete innamorati dei protagonisti, allora vi sarete certamente posti questa domanda. Iniziamo col dire che Francesca è il membro della famiglia Bridgerton di cui sappiamo meno. Nella prima stagione appare davvero poco, solo nel primo episodio e poi nell’ultimo episodio, ma ecco cosa sappiamo di lei nella serie tv.

Francesca è la sesta dei fratelli Bridgerton, lo sappiamo perché il suo nome inizia per F, la sesta lettera dell’alfabeto. Francesca è dunque più piccola di Eloise e più grande di Gregory e Hyacinth.

Da sinistra: Luke Newton (Colin Bridgerton), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Ruby Stokes (Francesca Bridgerton), Luke Thompson (Benedict Bridgerton), e Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton) in Bridgerton. Credits: Liam Daniel/Netflix.

Nel primo episodio la vediamo partecipare al debutto di Daphne. Nell’episodio finale della prima stagione, Lady Bridgerton riceve una lettera da una certa zia Winnie che la informa che Francesca sta per tornare a casa. Ma dove è stata Francesca per tutto questo tempo? Scopriamo quindi che Francesca ha trascorso l’ultimo anno a Bath e per questo motivo non si trovava a Londra per il matrimonio della sorella Daphne e del Duca di Hastings.

Il personaggio di Francesca è interpretato da Ruby Stokes e pare strano che l’attrice sia stata esclusa dal materiale promozionale legato alla prima stagione, visto che appaiono addirittura i “piccoli” di casa, cioè gli attori che interpretano Gregory e Hyacinth.

la famiglia bridgerton credits liam daniel/netflix

Come sappiamo la serie Netflix è basata sui romanzi di Julia Quinn, ciascun libro ha per protagonista un membro della famiglia Bridgerton. La prima stagione è tratta dal primo libro della serie: Il Duca e Io che ha come protagonista Daphne Bridgerton e la sua storia d’amore con Simon Basset. Il libro dedicato a Francesca è il sesto, intitolato Amare un libertino (When He was wicked).

Se dobbiamo supporre che anche le stagioni della serie tv Bridgerton seguiranno l’andamento dei romanzi allora è probabile che vedremo raccontata la storia di Francesca molto più in là, probabilmente non nella seconda stagione. In realtà ci sono molte differenze tra i libri e la serie tv, quindi non possiamo essere certi di quello che succederà visto che tante storyline sono state introdotte nella prima stagione.

Forse la sua assenza nella prima stagione è dovuta all’impossibilità dell’attrice di partecipare alle riprese, oppure Netflix ha in mente di fare un recast dell’attrice nelle prossime stagioni e per questo non è stato dato molto spazio al personaggio. Staremo a vedere!