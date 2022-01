francesca-chillemi-e-can-yaman-spengono-il-gossip:-sono-solo-colleghi?

Francesca Chillemi e Can Yaman allontanano le voci sulla love story: i due attori sono soltanto colleghi?

Proseguono le voci su Francesca Chillemi e Can Yaman, la coppia di attori che sta lavorando sul set della nuova fiction Rai Viola come il mare. Sono tantissime le chiacchiere che si sono sparse sul conto dei due bravissimi attori e l’ultimo numero del settimanale Chi ha riportato alcuni aggiornamenti su quella che in molti hanno definito una love story, nonostante Francesca Chillemi sia legata a Stefano Rosso. Negli ultimi giorni Francesca Chillemi e Can Yaman avrebbero proseguito a vedersi anche lontano dal set, sfruttando la complicità e il bel rapporto venutosi a creare sul set, anche se gli artisti sono stati avvistati in compagnia dei loro assistenti e non da soli, un chiaro segnale di voler allontanare le voci. Per la gioia dei tanti fan di Francesca Chillemi, che hanno difeso a spada tratta il matrimonio della siciliana.

Can Yaman e Francesca Chillemi, a novembre un incontro sospetto: ecco come andarono le cose

Lo scorso novembre la ex Miss Italia Francesca Chillemi e l’ex fidanzato di Diletta Leotta Can Yaman furono beccati dai flash dei fotografi durante una fuga di lei dall’abitazione dell’attore turco. Nessuno dei due ha mai voluto replicare a quanto accadde, lasciando scorrere i pettegolezzi. Francesca Chillemi come sappiamo è compagna di Stefano Rosso, da cui ha avuto anche la figlia Rania, che tra poco compirà sei anni. Can Yaman invece è al momento ufficialmente single dopo la rottura del rapporto con la conduttrice di DAZN Diletta Leotta.

Francesca Chillemi e Can Yaman, la complicità complicata: rapporto difficile in Viola come il mare

Nonostante le tante voci sulla presunta storia, Francesca Chillemi e Can Yaman sono riusciti a tenere alta la concentrazione e la lavorazione sul set di Viola come il mare. Nella nuova fiction Rai invece, a differenza di quanto accade lontano dalla macchina da presa, i due saranno alle prese con un rapporto complicato.

L’articolo Francesca Chillemi e Can Yaman spengono il gossip: sono solo colleghi? sembra essere il primo su LaNostraTv.