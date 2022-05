Francesca de André in ospedale pestata e irriconoscibile, racconta altri dettagli: “Ecco come mi obbligava a stare con lui”

Francesca De Andrè, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stata picchiata dal suo fidanzato ed è finita in ospedale. La conosciamo come personaggio televisivo, opinionista e Vippona del programma condotto da Alfonso Signorini e di altri reality come L’isola dei famosi. Figlia di Cristiano De André e nipote del celebre cantautore Fabrizio De André. I suoi genitori si sono separati quando era piccola e, dopo un periodo trascorso con la madre, è stata affidata al padre e poi a un orfanotrofio, da cui ha tentato più volte di fuggire. Tuttora i rapporti con la sua famiglia sono burrascosi.

La notorietà è arrivata nel 2011 con L’Isola dei Famosi. In seguito, ha fatto parte dei salotti televisivi di Barbara D’Urso come opinionista e ha partecipato a diverse trasmissioni per parlare della sua famiglia. Nel 2019 ha partecipato al Grande Fratello. Ai tempi dei social è continuata a essere in contatto con i suoi fans tramite stories su Instagram e video su TikTok. Ma negli ultimi periodi in molti si erano preoccupati del fatto che la donna non condividesse più nulla. Per tranquillizzare i follower, aveva detto loro che sarebbe tornata e che avrebbe spiegato con calma quello che le era accaduto.

Francesca De Andrè era in realtà intrappolata in una storia di violenza con Giorgio Tambellini. Sin dagli arbori di questa storia d’amore, lui le ha messo le mani addosso. Una situazione che la ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha mai denunciato, per paura di fare del male all’uomo che ama. Un amore malato di cui troppe donne sono ancora protagoniste. Bisognerebbe imparare a riconoscere il nostro valore e capire che meritiamo di più. Sicuramente non meritiamo un uomo che ci picchia e che ci manda in ospedale. Ma la ragazza ha ugualmente deciso di puntare tutto su questa relazione.

Adesso che è finita in ospedale, rischiando la vita, ha finalmente deciso di raccontare tutto a Chi, il settimanale di gossip di Alfonso Signorini. “Subito sono iniziate le botte. Ogni oggetto a portata di mano, delle sue mani, era utile per colpirmi. Annullavo me stessa mentre ero sottoposta a ogni tipo di umiliazione, che avveniva sempre in due fasi: la prima a parole, la seconda fisica. Ma io lo amavo”. Parole agghiaccianti quelle della ex concorrente del Grande Fratello Vip, che anche questa ennesima volta avrebbe preferito proteggere il fidanzato e non denunciarlo.

Ma le botte sono state talmente forti e le grida di Francesca De Andrè così insistenti da aver allarmato una vicina, che non ha perso tempo ad andarle in soccorso e chiamare un’ambulanza. Questa volta per Giorgio non c’è speranza. La ex Vippona del Grande Fratello Vip si è presentata in ospedale irriconoscibile per i lividi e le ferite. Ha riportato un trauma cranico e diverse fratture, per cui la denuncia è partita d’ufficio. Il suo fidanzato ha provato a fuggire con il telefonino di lei, dove erano racchiuse le prove delle botte da lei ricevute, ma è stato fermato dai carabinieri.

E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

L’articolo Francesca de André in ospedale pestata e irriconoscibile, racconta altri dettagli: “Ecco come mi obbligava a stare con lui” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.