La presentatrice Francesca Fialdini ai ferri corti con Tiberio Timperi. Accuse durissime nei suoi confronti. Ecco che cosa ha detto.

Francesca Fialdini a Da Noi… a Ruota Libera (Screenshot Instagram)

Francesca Fialdini è una presentatrice televisiva della Rai e anche conduttrice radiofonica. Dopo aver iniziato la carriera nella radio, diventa inviata in televisione per varie trasmissioni, e poi successivamente si afferma come una delle conduttrici di punta della rete ammiraglia, in particolare a partire dal 2013.

Tra i programmi più noti da lei condotti, si ricordano: Uno Mattina, La Vita in Diretta, Da noi…a ruota libera. Sulla radio, invece, attualmente conduce Radio 2 – A ruota libera. Ha anche pubblicato due libri e ha vinto alcuni premi di giornalismo.

Nel 2013, alla conduzione di Uno Mattina, è stata affiancato a Tiberio Timperi. Il rapporto tra i due non sembrava essere sempre idilliaco, infatti in più occasioni diversi rumors affermavano di grosse tensioni tra i due. Il tutto sembrava essere, in parte, opera del gossip, ma ora ci pensa la stessa conduttrice a confermare tutto.

LEGGI ANCHE —> In uscita il film sul grande artista di tutti i tempi: di chi si tratta

Francesca Fialdini, ecco la sua confessione su Tiberio Timperi.

L’ex conduttrice di Uno Mattina ha ammesso che ai tempi, con Tiberio Timperi, ci sono stati diversi scontri e incomprensioni. Infatti, ha detto che più volte è stato necessario un confronto al di fuori degli studi televisivi per chiarirsi. Ma, nel corso del tempo, le cose non sono mai migliorate tra i due.

Ecco le sue parole che confermano i rumors sul loro difficile rapporto:

“Abbiamo avuto diversi scontri e screzi, tanto che in due o tre occasioni è stato necessario confrontarsi fuori dagli studi”.

LEGGI ANCHE —> Ex star di una band musicale sotto attacco omofobo: scoppia il caos più totale

La presentatrice, in particolare, rimase male quando alla prima puntata, Tiberio Timperi le diede della raccomanda in diretta televisiva:

“Non mi sembrava una battuta e non era un contesto per una battuta del genere”.

La conduttrice a settembre tornerà con la nuova edizione di Da noi…a ruota libera, sempre su Rai 1.